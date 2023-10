Ισραήλ: Η Χαμάς «κρύβεται» κάτω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε την Παρασκευή τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί το κεντρικό νοσοκομείο της Γάζας για τις επιχειρησιακές της δράσεις.

«Η Χαμάς έχει μετατρέψει τα νοσοκομεία σε κέντρα διοίκησης και ελέγχου και σε κρησφύγετα για τους τρομοκράτες και τους διοικητές της Χαμάς», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος Τύπου του στρατού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Χαγκάρι, η Χαμάς χρησιμοποιεί το νοσοκομείο Αλ Σίφα για να κρύψει τα σημεία εισόδου στο εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων κάτω από τη Γάζα.

Hamas operates within and hides beneath the largest hospital in Gaza.

