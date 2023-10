Σφοδρές μάχες στη Γάζα – Επείγουσα έκκληση για εκκένωση των αμάχων

Έτοιμο για μια μάχη μεγάλης διάρκειας δηλώνει το Ισραήλ, ελάχιστες ώρες μετά την έναρξη της «δεύτερης φάσης» με τις χερσαίες επιχειρήσεις μέσα στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της Κυριακής, ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες αρμάτων μάχης στη δυτική ακτή του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε νέα επείγουσα έκκληση προς τους Παλαιστίνιους της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν κατευθυνόμενοι προς το νότο.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καλούμε τους κατοίκους της βόρειας Λωρίδας της Γάζας και της πόλης της Γάζας να μετεγκατασταθούν προσωρινά στα νότια. Η μετακίνηση προς τα νότια γίνεται για την προσωπική τους ασφάλεια», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι εξελίσσονται «σφοδρές μάχες» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας μεταξύ μαχητών της και των ισραηλινών δυνάμεων.

«Οι μαχητές μας αυτή τη στιγμή δίνουν σφοδρή μάχη με αυτόματα και αντιαρματικά όπλα, με τις κατοχικές δυνάμεις που πραγματοποίησαν επιδρομή στη βορειοδυτική Γάζα», ανέφερε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Η «δεύτερη φάση» του πολέμου κατά της Χαμάς, αρχικά κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι ισραηλινές δυνάμεις μετακινούνταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι τηλεπικοινωνίες στη Γάζα διακόπηκαν. Η τηλεφωνική σύνδεση και το διαδίκτυο αποκαθίστανται σταδιακά.

Εκτός από τις φωτογραφίες των αρμάτων που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός, άλλες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να υψώνουν τη σημαία του Ισραήλ στο έδαφος της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι απάντησε σε επιθέσεις από το βορρά και βομβάρδισε στόχους στον Λίβανο που ανήκουν στη Χεζμπολάχ. Το βράδυ της Κυριακής ανακοίνωσε ότι υπήρξε πυραυλική επίθεση και από το έδαφος της Συρίας.

Η Χαμάς ανέφερε ότι εκτόξευσε οβίδες όλμων εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στη βόρεια Γάζα και έπληξε άρματα με πυραύλους, υποβαθμίζοντας τις αναφορές περί προέλασης. «Το Ισραήλ μας απέκοψε από τον κόσμο για να μας εξαφανίσει, αλλά ακούμε τους ήχους των εκρήξεων και είμαστε υπερήφανοι που οι μαχητές της αντίστασης τους σταμάτησαν σε απόσταση κάποιων μέτρων» είπε ο Σαμπάν Άχμεντ, δημόσιος υπάλληλος που παρέμεινε στην Γάζα παρά τις προειδοποιήσεις των ισραηλινών δυνάμεων προς τους κατοίκους να φύγουν στα νότια.

Τις τελευταίες 24 ώρες μαχητικά αεροσκάφη των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) έπληξαν περισσότερους από 450 στόχους της Χαμάς, όπως κέντρα διοίκησης, παρατηρητήρια και θέσεις από τις οποίες εκτοξεύονταν αντιαρματικές ρουκέτες, ανέφερε ο στρατός. Πολλοί ένοπλοι βγήκαν από μια σήραγγα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με τους Ισραηλινούς στρατιώτες, είπε ο εκπρόσωπος των IDF..

Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου ξεπέρασε τους 8.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 3.342 παιδιά, δήλωσε την Κυριακή ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN, ότι παρόλο που η Χαμάς έχει τοποθετήσει πυραύλους ανάμεσα σε αμάχους, που τους χρησιμοποίησε ως ανθρώπινες ασπίδες, το Ισραήλ παρέμεινε υπεύθυνο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ουάσινγκτον θέτει σκληρές ερωτήσεις στο Ισραήλ, περιλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια, τη διάκριση ανάμεσα σε τρομοκράτες και αθώους αμάχους και για το πώς σκέπτεται το Ισραήλ τη στρατιωτική επιχείρησή του.

Λίγες ώρες μετά,ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε σειρά τηλεφωνικών επαφών με ηγέτες της περιοχής, ενώ αργότερα έγινε γνωστό ότι είχε συνομιλία και με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, στον οποίο τόνισε την ανάγκη να ευθυγραμμιστούν οι κινήσεις του Ισραήλ με το διεθνές δίκαιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επαφή και με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, αλ- Σίσι, τον οποίο ενημέρωσε για τις αμερικανικές προσπάθειες να περιοριστεί η εξάπλωση του πολέμου, ενώ οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να «συνεργαστούν για να θέσουν τις προϋποθέσεις για μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ώστε να περιλαμβάνει και την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους».

Η Ιορδανία, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, ζήτησε από την Ουάσινγκτον να αναπτύξει αντιπυραυλικά συστήματα Patriot για να την βοηθήσει να ενισχύσει την άμυνά της, σε αυτήν την περίοδο των περιφερειακών εντάσεων και των συγκρούσεων, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του στρατού. «Ζητήσαμε από την αμερικανική πλευρά να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνάς μας με συστήματα Patriot» είπε ο ταξίαρχος Μουστάφα Χιγιάρι.

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, βρέθηκε στη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας, και ανάρτησε βίντεο, εκφράζοντας την ελπίδα να επισκεφτεί τον παλαιστινιακό θύλακα και το Ισραήλ.

Σημείωσε ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται με κανέναν τρόπο η παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης στους πολίτες, καθώς «μπορεί να αποτελεί έγκλημα». «Το Ισραήλ πρέπει να κάνει προσπάθειες για να σιγουρευτεί ότι οι πολίτες θα λάβουν τρόφιμα και φάρμακα», πρόσθεσε.

