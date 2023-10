ΥΠΕΞ Ισραήλ: Νεκρή η Γερμανοϊσραηλινή Σάνι Λουκ που είχε απαχθεί από τη Χαμάς

Νεκρή είναι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Ισραήλ, η Σάνι Λουκ, μια 23χρονη Γερμανοϊσραηλινή που πιστεύεται πως είχε απαχθεί από τους εξτρεμιστές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποιείται πως η σορός της νεαρής κοπέλας εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε.

We are devastated to share that the body of 23 year old German-Israeli Shani Luk was found and identified.

Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.

Our thoughts and prayer are with… pic.twitter.com/prvcHPOif3

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023