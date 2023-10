ΝΥΤ: «Ισραηλινές αποτυχίες χρόνων οδήγησαν στην ολέθρια επίθεση της Χαμάς»

«Ηταν 3.00 τα ξημερώματα και ο Ρόνεν Μπαρ, ο επικεφαλής της εσωτερικής υπηρεσίας ασφαλείας, δεν ήταν σε θέση ακόμη να προσδιορίσει αν αυτό που έβλεπε ήταν άλλη μία στρατιωτική άσκηση της Χαμάς.

Στην έδρα της υπηρεσίας τους, της Σιν Μπετ, αξιωματούχοι είχαν περάσει ώρες παρακολουθώντας τη δραστηριότητα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που ήταν ασυνήθιστα ενεργή μέσα στη νύχτα. Αξιωματούχοι των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών και της εθνικής ασφάλειας που είχαν πείσει εαυτούς πως η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για πόλεμο, αρχικά υπέθεσαν πως ήταν μια νυχτερινή άσκηση.

Η κρίση τους εκείνη τη νύχτα θα μπορούσε να ήταν διαφορετική αν άκουγαν την κίνηση στους ασυρμάτους των μαχητών της Χαμάς. Ομως, η μονάδα 8.200, η ειδική μονάδα μυστικών επιχειρήσεων και παρακολουθήσεων του ισραηλινού στρατού, είχε διακόψει την παρακολούθηση των φορητών ασυρμάτων των μελών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας έναν χρόνο πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κρίνοντας την επιχείρηση χαμένο κόπο».

Ετσι ξεκινά το εκτεταμένο δημοσίευμα των New York Times με τίτλο «How Years of Israeli Failures on Hamas Led to a Devastating Attack» (Πώς χρόνια ισραηλινών αποτυχιών για τη Χαμάς οδήγησαν σε μια ολέθρια επίθεση) για το «φιάσκo των υπηρεσιών Πληροφοριών του Ισραήλ που οδήγησε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Στο εκτενές ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει να συλλέγουν πληροφορίες για τη Χαμάς τα τελευταία χρόνια, έχοντας πεισθεί ότι το Ισραήλ είχε καταφέρει να ελέγξει τους κινδύνους που προέρχονταν από τη δράση της οργάνωσης, η οποία διοικεί από το 2007 τη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεντρωμένα σε μια περιοχή του Ισραήλ όλα τα οχήματα που καταστράφηκαν από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου – Φωτ.: Reuters

Η επίσημη εκτίμηση των υπηρεσιών Πληροφοριών του ισραηλινού στρατού και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ ήταν από τον Μάιο 2021 ότι η Χαμάς δεν έχει λόγο να εξαπολύσει επίθεση από τη Γάζα, επίθεση που θα προκαλούσε μία καταστροφική απάντηση εκ μέρους του Ισραήλ, δήλωσαν στους New York Times πέντε μη κατονομαζόμενα πρόσωπα που γνώριζαν τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα της ισραηλινής ηγεσίας σχετικά με τη Χαμάς.

Αντ’ αυτού, οι ισραηλινές υπηρεσίες Πληροφοριών θεωρούσαν ότι η Χαμάς προσπαθούσε να πυροδοτήσει τη βία κατά των Ισραηλινών στη Δυτική Οχθη, που διοικείται από την αντίπαλό της, την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας προσπαθούσαν επί μήνες να προειδοποιήσουν τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η πολιτική αναταραχή που είχε προκαλέσει η εσωτερική του ατζέντα, και ειδικότερα το σχέδιό του για τη μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας προς το συμφέρον του, είχε αποδυναμώσει την ασφάλεια του Ισραήλ και είχε ενισχύσει τους εχθρούς της χώρας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέχισε την εφαρμογή της πολιτικής του αυτής. Μία ημέρα του Ιουλίου αρνήθηκε, μάλιστα, να συναντήσει στρατηγό ο οποίος θέλησε να τον ενημερώσει για την ύπαρξη απειλής βάσει απόρρητων πληροφοριών, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα.

Πηγή: New York Times/ΑΠΕ