Ισραήλ: Διασώθηκε γυναίκα στρατιώτης που είχε απαχθεί από τη Χαμάς

Οι ισραηλινές δυνάμεις και η υπηρεσία πληροφορίων Shin Bet διέσωσαν από τη Χαμάς μια γυναίκα στρατιώτη, περίπου τρεις εβδομάδες μετά την απαγωγή της και τη μεταφορά της στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα τη νύχτα της Κυριακής αλλά κρατήθηκε μυστική μέχρι σήμερα το απόγευμα.

Η Ορι Μεγκινίσι η οποία απήχθη το πρωί της 7ης Οκτωβρίου μετά την εισβολή της Χαμάς υπηρετούσε στα σύνορα, παρακολουθώντας τον συνοριακό φράχτη με ηλεκτρονικά μέσα. Η μονάδα της, όπως και πολλές άλλες, ήταν από τις πρώτες που δέχτηκαν επίθεση.

She is home.

PVT Megidish was abducted by Hamas on October 7. Tonight, she was released during IDF ground operations.

Ori is now home with her family. pic.twitter.com/ZiEs3UrWMI

