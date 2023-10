Μέση Ανατολή – Live: 25η ημέρα πολέμου – Ολες οι εξελίξεις

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA, ανακοίνωσε ότι συνολικά 64 μέλη του προσωπικού της έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς.

Συνάδελφος σκοτώθηκε χθες Δευτέρα μαζί με την οικογένειά του -τα οκτώ παιδιά και τη σύζυγό του- ενώ βρίσκονταν στο σπίτι, δήλωσε η εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Ζιλιέτ Τουμά.

Οπως είπε, τα 450 καταφύγια που διαχειρίζεται η υπηρεσία στη Λωρίδα της Γάζας είναι υπερπλήρη, καθώς συνολικά 670.000 άτομα φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ.

«Αρχίζουμε να λαμβάνουμε αναφορές για ασθένειες που εξαπλώνονται όπως η ψώρα και η διάρροια. Χρειάζεται να υπάρξει ανθρωπιστική εκεχειρία. Χτυπήθηκαν μέρη που θα έπρεπε να προστατευθούν - εκκλησίες, τζαμιά και εγκαταστάσεις του ΟΗΕ. Αρα κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές. Η Γάζα έχει μετατραπεί πολύ γρήγορα σε μια τρύπα κόλασης».

As we were preparing remarks of @UNLazzarini to the UN Security Council we received the dreadful news. Our colleague Samir was killed with his wife and EIGHT #children we mourn him and his family. 64 colleagues were killed in #Gaza, @UNRWA will never be the same without them RIP pic.twitter.com/LhrLTPXRxn