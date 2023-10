ΗΠΑ: Αντιπολεμική διαμαρτυρία στο Κογκρέσο – Διέκοψαν ομιλία του Μπλίνκεν

Η ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν στην ακρόαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας διακόπηκε επανειλημμένα από διαδηλωτές που ζητούσαν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε η ομιλία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ένας άνδρας άρχισε να φωνάζει «εκεχειρία τώρα» και «σώστε τα παιδιά της Γάζας». Λίγη ώρα μετά, άλλοι διαδηλωτές διέκοψαν και πάλι τον Μπλίνκεν φωνάζοντας: «από την Παλαιστίνη μέχρι το Μεξικό, όλα τα τείχη πρέπει να φύγουν!» και «αφήστε τη Γάζα να ζήσει!». Άλλοι κατηγόρησαν Αμερικανούς αξιωματούχος ότι «στηρίζουν τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα».

Διαδηλωτές εθέαθησαν επίσης στο ακροατήριο έχοντας τα χέρια τους βαμμένα κόκκινα και σηκώνοντάς τα στον αέρα.

US Secretary of State Antony Blinken’s opening remarks at a Senate Appropriations Committee hearing were interrupted by protesters calling for a ceasefire in Gaza.

Within minutes of speaking, Blinken was interrupted by a man shouting “ceasefire now” and “save the children of… pic.twitter.com/1YFNqF5vhO

— NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2023