Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία προετοιμάζονται για το χτύπημα της καταιγίδας «Ciaran»

Μια ασυνήθιστα ισχυρή καταιγίδα με την ονομασία «Ciaran» αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, την ώρα που στην εμβέλειά της είναι η Γαλλία, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες. Ηδη η καταιγίδα έχει προκαλέσει πλημμύρες σε περιοχές της Ιρλανδίας.

Στη νότια Αγγλία αναμένεται βροχή ύψους 60 χιλιοστών κατά τόπους, ενώ ακόμα και μικρότερης έντασης βροχή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε άλλες περιοχές της βόρειας Αγγλίας και της Σκωτίας που επλήγησαν από την Καταιγίδα Μπαμπέτ, με τα ύδατα να μην έχουν ακόμα υποχωρήσει πλήρως.

Strong winds carried by the jet stream will cross the Atlantic this week, moving from the Northeastern US to Western Europe. This area will develop into Storm #Ciarán, which will bring strong winds and rain to France and southern UK midweek. pic.twitter.com/n6EvXB0JW0

