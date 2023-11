Ισραήλ: «Εκθεση ιδεών» το έγγραφο για τον εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα

Εγγραφο που φέρεται να συνέταξε το υπουργείο Πληροφοριών του Ισραήλ και έφερε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός ιστότοπος «Sicha Mekomit», πρότεινε να εκτοπιστούν οι 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας στη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου. Η διαρροή του εγγράφου έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την πλευρά των Παλαιστινίων όσο και από την πλευρά της Αιγύπτου.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για ένα «έγγραφο ιδεών». «Το θέμα της “επόμενης ημέρας” δεν έχει συζητηθεί σε κανένα επίσημο φόρουμ στο Ισραήλ. Η χώρα επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή στην καταστροφή των κυβερνητικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Είμαστε κατά της μεταφοράς σε οποιοδήποτε μέρος, και το θεωρούμε μια κόκκινη γραμμή που δεν θα επιτρέψουμε να ξεπεραστεί», δήλωσε για το έγγραφο ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινι, εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου, Μαχμούντ Αμπάς.

«Αυτό που συνέβη το 1948 δεν θα επιτραπεί να ξανασυμβεί», πρόσθεσε ο αξιωματούχος τονίζοντας ότι «μια μαζική εκτόπιση θα ισοδυναμούσε με την κήρυξη νέου πολέμου».

Το έγγραφο που αποδίδεται στο υπουργείο Πληροφοριών του Ισραήλ φέρει ημερομηνία 13 Οκτωβρίου (αφού δηλαδή είχε ξεκινήσει ο πόλεμος με τη Χαμάς). Στην έκθεση προτείνονται τρεις εναλλακτικές λύσεις «για να επιφέρει μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική πραγματικότητα στη Λωρίδα της Γάζας υπό το φως των εγκλημάτων της Χαμάς που οδήγησαν στον πόλεμο».

Οι συντάκτες του εγγράφου προτείνουν τη μετακίνηση του άμαχου πληθυσμού της Γάζας σε σκηνές στο βόρειο Σινά και στη συνέχεια την κατασκευή μόνιμων πόλεων. Παράλληλα, μια ζώνη ασφαλείας θα δημιουργηθεί στο εσωτερικό του Ισραήλ για να εμποδίσει την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων. Η έκθεση δεν αναφέρει τι θα γίνει στη Γάζα όταν αποχωρήσει ο τωρινός πληθυσμός της.

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι για την επίτευξη της μετακίνησης θα πρέπει να αξιοποιηθεί και η αμερικανική επιρροή στην περιοχή, η οποία θα ασκήσει πίεση στην Αίγυπτο για να δεχτεί τους κατοίκους της Γάζας. Επίσης, προτείνεται για την υποδοχή των Παλαιστινίων προσφύγων να αξιοποιηθούν και άλλες αραβικές αλλά και ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία. Ωστόσο, το υπουργείο Πληροφοριών τονίζει ότι το έγγραφο δεν διανεμήθηκε σε Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά μόνο στην ισραηλινή κυβέρνηση και τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας.

