IDF: Βίντεο με «κομάντο της Χαμάς» – «Στόχος να σκοτώσουμε όποιον βλέπαμε»

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε βίντεο από την ανάκριση «ισλαμιστή ενόπλου της Χαμάς» ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ. Στο βίντεο περιγράφει, μεταξύ άλλων, τις δολοφονίες παιδιών στο κιμπούτς του Κφαρ Αζά.

«Η μόνη μας αποστολή ήταν να σκοτώσουμε, όχι να απαγάγουμε. Να σκοτώσουμε όποιον βλέπουμε και να επιστρέψουμε στη Γάζα», ακούγεται να λέει ο άνδρας, ο οποίος ονομάζεται Αμέρ Αμπού Γκόσα και φέρεται να είναι μέλος της Nukhba, της μονάδας κομάντος της Χαμάς. Στη συνέχεια, περιγράφει τη μέρα της επίθεσης στο Κφαρ Αζά. Ο ίδιος λέει ότι έφτασε στο κιμπούτς με τζιπ και μαζί με άλλους ανατίναξε την κεντρική πύλη με εκρηκτικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, μόλις η ομάδα μπήκε στον οικισμό πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, έβαζε φωτιά και πυροβολούσε όποιον άνθρωπο έβρισκε. Κάποια στιγμή, ο Αμπού Γκόσα περιγράφει ότι μπαίνοντας σε ένα σπίτι άκουσε τις φωνές μικρών παιδιών που έκλαιγαν μέσα στο ειδικό δωμάτιο ασφαλείας. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι αφού πυροβόλησε την πόρτα του δωματίου οι φωνές τελικά σταμάτησαν και έτσι συμπέρανε ότι τα παιδιά είχαν πεθάνει. Στην ερώτηση γιατί σκότωσαν γυναίκες και παιδιά, ο άνδρας απαντά: «Μας είπαν ότι όλοι οι έποικοι ήταν στρατιώτες».

Λίγη ώρα μετά, ο Γκόσα και μερικοί άλλοι από τους εξτρεμιστές της Χαμάς ενεπλάκησαν σε μάχη με στρατιώτες των IDF και αναγκάστηκαν να παραδοθούν.

Hamas terrorist confirms: Their mission is simply to kill. pic.twitter.com/sHfvhIOssl

— Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2023