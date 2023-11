ΟΗΕ: Τα χτυπήματα του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό μπορεί να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου

Το γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι τα χτυπήματα του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια μπορεί να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου – ίσως η πιο σοβαρή κατηγορία μέχρι σήμερα από τον διεθνή οργανισμό.

«Δεδομένου του υψηλού αριθμού θυμάτων αμάχων και της κλίμακας της καταστροφής μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια, έχουμε σοβαρές ανησυχίες ότι πρόκειται για δυσανάλογες επιθέσεις που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου», ανέφερε το γραφείο, υπό την ηγεσία της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χτύπημα στη συνοικία του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπαλίγια ήταν διπλό, καθώς την Τρίτη σημειώθηκε βομβιστική επίθεση με μαχητικά κι ακολούθησε μια αντίστοιχη την Τετάρτη.

#Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq

