ΟΗΕ: Η UNRWA θα παραμείνει στη Γάζα, «στο πλευρό των Παλαιστινίων»

Ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Λωρίδα της Γάζας, ότι το προσωπικό της υπηρεσίας θα παραμείνει «στο πλευρό των Παλαιστινίων», παρά τον πόλεμο του Ισραήλ.

«Το μήνυμά μου, το σαφές μήνυμα προς όλα τα μέλη του προσωπικού και τους κατοίκους της Γάζας είναι ότι η UNRWA θα παραμείνει στο πλευρό των Παλαιστίνιων προσφύγων και των Παλαιστινίων εδώ στη Γάζα», είπε στους δημοσιογράφους ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ που μπήκε στον θύλακα αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

Κατά την ολιγόωρη παραμονή του στη Γάζα, ο Λαζαρινί επισκέφθηκε ένα σχολείο στο οποίο φιλοξενούνται εκτοπισμένοι. «Σοκαρίστηκα από το γεγονός ότι όλοι εκεί κάτω ζητούσαν τρόφιμα και νερό. Είδαμε σχεδόν όλα τα παιδιά να λένε ότι χρειάζονται φαγητό και νερό. Δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο στη Γάζα όταν ερχόμουν εδώ έπειτα από κάποια σύρραξη», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, δήλωσε ότι 70 εργαζόμενοί της έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 22 υπάλληλοι της υπηρεσίας τραυματίστηκαν.

