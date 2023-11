Θύμα Ρώσων φαρσέρ η Τζόρτζια Μελόνι: «Η ουκρανική αντεπίθεση δεν αποδίδει – Κούραση σε όλες τις πλευρές»

«Για μεγάλη κούραση» λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έκανε λόγο η Ιταλίδα πρωθυπουργός σε φαρσέρ που της τηλεφώνησε υποδυόμενος Αφρικανό ηγέτη.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, πρωταγωνιστές της φάρσας ήταν οι Ρώσοι κωμικοί, Βλαντίμιρ Κουζνετσόφ και Αλεξέι Στολιάροφ, γνωστοί στην πατρίδα τους ως Βόβαν και Λέξους. Ο ένας από αυτούς στη συνομιλία του με την Τζόρτζια Μελόνι παρουσιάστηκε σαν ένας «πολιτικός από την Αφρική».

Στο ηχητικό της περιβόητης κλήσης που δημοσιεύτηκε στην καναδική πλατφόρμα Rumble, η Μελόνι ακούγεται να λέει πως «υπάρχει πολλή κόπωση σε όλες τις πλευρές. Η στιγμή που όλοι θα κατανοήσουν πως πρέπει να βρούμε διέξοδο πλησιάζει».

«Η αντεπίθεση της Ουκρανίας δεν πηγαίνει όπως αναμενόταν… Δεν έχει αλλάξει τη μοίρα της σύγκρουσης και όλοι καταλαβαίνουν πως αυτή (η σύγκρουση) μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια αν δεν βρούμε λύση. Οι Ουκρανοί κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε», φέρεται να λέει η Μελόνι, η οποία σταθερά υποστηρίζει την ουκρανική πλευρά, υποστήριξη που επαναβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές στον ιταλικό Τύπο μετά τη δημοσίευση του ηχητικού.

Italian Prime Minister admits that European leaders are tired of the Ukraine war and need a way out.

Another excellent political prank by Vovan and Lexus. Follow them here: @evilprank pic.twitter.com/H3Fu4S72Uu

— Kim Dotcom (@KimDotcom) November 2, 2023