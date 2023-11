Υποχωρούν οι δημοκρατικές αξίες διεθνώς, σύμφωνα με νέα έρευνα

Τα θεμέλια της δημοκρατίας κλονίζονται διεθνώς, υπό την απειλή ενός προελαύνοντος αυταρχισμού που κερδίζει έδαφος.

Αυτή είναι η κεντρική διαπίστωση της έκθεσης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα υπό τον τίτλο «Global State of Democracy 2023», από το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Αρωγή (International Institute for Democracy and Electoral Assistance – IDEA).

«Σε Ουγγαρία, Πολωνία, Τουρκία, Σλοβακία, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, για να αναφέρουμε τα πιο γνωστά παραδείγματα, οι δημοκρατικές νόρμες διαβρώνονται από ηγέτες οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μιλούν στο όνομα του λαού», σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης, με το βλέμμα στραμμένο σε ηγέτες όπως είναι για παράδειγμα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν.

Το Διεθνές Ινστιτούτο IDEA, που έχει την έδρα του στη Σουηδία, αξιολογεί συνολικά 173 χώρες ως προς την «υγεία» των δημοκρατιών τους, λαμβάνοντας υπόψη 17 διαφορετικά κριτήρια (σχετικά με τις πολιτικές ελευθερίες, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την αξιοπιστία των εκλογικών αναμετρήσεων, το κράτος δικαίου κ.ά.), με πιο πρόσφατα στοιχεία εκείνα του 2022.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να ξεχωρίζει ως πιο δημοκρατική ήπειρος, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η «υγεία» των δημοκρατικών θεσμών είχε ωστόσο επιδεινωθεί σημαντικά τα περασμένα χρόνια σε χώρες όπως είναι η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Αυστρία.

Αντιθέτως, σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική έκθεση, τα δημοκρατικά δεδομένα σε χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Τσεχία, το Κόσοβο, η Λετονία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία και η Σλοβακία έχουν σημειώσει βελτίωση.

Οσο για την Ελλάδα, εκείνη βρίσκεται στις θέσεις 17 (εκπροσώπηση), 26 (δικαιώματα), 33 (συμμετοχή) και 41 (κράτος δικαίου) της παγκόσμιας κατάταξης, σε σύνολο 173 χωρών.