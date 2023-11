Ισπανία: Πύρινη κόλαση στα ανατολικά – 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους (βίντεο)

Δασική πυρκαγιά, που ενισχύεται από τους ισχυρούς ανέμους, μαίνεται σήμερα στην ανατολική Ισπανία, όπου τουλάχιστον 800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μπροστά στην πύρινη λαίλαπα, ανέφεραν οι τοπικές Αρχές.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε χθες, Πέμπτη, το απόγευμα στο χωριό Μοντιτσέλβο στην παραλιακή περιφέρεια της Βαλένθια, κατέκαψε ήδη 10.000 έως 14.000 στρέμματα, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε μήνυμα στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

The forest fire in Montitxelvo has destroyed more than 1,400 hectares and forced the evacuation of more than 600 people in Vall d’Albaida, Spain 🇪🇸 2 November 2023 #forestfire #wildfires #fire #Spain pic.twitter.com/wT86XFpH29

— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) November 3, 2023