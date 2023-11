Οι ΗΠΑ πιέζουν για ανθρωπιστική «παύση» – Το μήνυμα Μπλίνκεν στο Ισραήλ για προστασία των αμάχων

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ασφαλή επιστροφή των ομήρων», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν την Παρασκευή από το Ισραήλ, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

«Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για την προστασία των αμάχων που βρίσκονται στα διασταυρούμενα πυρά των μαχών στη Γάζα», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε ότι «το Ισραήλ έχει δικαίωμα και υποχρέωση να αμυνθεί».

Αυτές είναι «δύσκολες ημέρες», τόνισε ο Α. Μπλίνκεν, στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Ισραηλινό πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ. Ωστόσο, όπως επισήμανε, είναι καλό που επέστρεψε στο Ισραήλ για να δείξει την αλληλεγγύη του στη χώρα.

«Στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό του Ισραήλ… έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να διασφαλίσει ότι τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθούν ποτέ», δήλωσε ο Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους.

Είπε ταυτόχρονα ότι «το πώς το Ισραήλ το κάνει αυτό έχει σημασία», καθώς και ότι είναι σημαντικό να γίνουν όλα όσα πρέπει για να προστατευθούν οι άμαχοι.

Τόνισε ακόμα ότι η βοήθεια πρέπει να φτάσει σε εκείνους που την χρειάζονται απεγνωσμένα στη Γάζα, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες είναι αποφασισμένες να συνεργαστούν για αυτό.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε επίσης συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is now holding a private meeting with US Secretary of State Antony Blinken, at the Kirya in Tel Aviv.

They will also meet with the members of the War Cabinet. pic.twitter.com/WnyrNfXSQr

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 3, 2023