Βίντεο IDF: «Εξουδετερώσαμε υπόγειες σήραγγες στη Γάζα»

Στην καταστροφή υπόγειων τούνελ που χρησιμοποιεί η Χαμάς στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας προχωρούν οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Οπως αναφέρεται σε ανάρτηση των IDF στην πλατφόρμα X, «τα στρατεύματα αποκάλυψαν φρεάτια, τοποθέτησαν εκρηκτικά, παγίδευσαν και εξουδετέρωσαν σήραγγες στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας».

Μάλιστα, δίνεται στη δημοσιότητα βίντεο που απεικονίζει στρατιώτες να ανακαλύπτουν μια σήραγγα, αλλά και να ανατινάζουν μια δεύτερη.

🔴 IDF troops uncovered tunnel shafts, rigged them with explosives, and neutralized Hamas’s terrorist tunnels during special operations inside Gaza. pic.twitter.com/LlSE7FbBt8

— Israel Defense Forces (@IDF) November 3, 2023