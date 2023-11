Τζόρτζια Μελόνι: Πώς την ξεγέλασαν οι Ρώσοι φαρσέρ

Την παραίτησή του στην Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε ο διπλωματικός της σύμβουλος Φραντσέσκο Ταλό μετά τη φάρσα των δύο Ρώσων κωμικών ηθοποιών, Βόβαν και Λέξους. Σύμφωνα με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, η παραίτηση έγινε δεκτή.

Ο Ταλό ανέλαβε την ευθύνη για τους ελλιπείς ελέγχους που κατέστησαν δυνατό το τηλεφώνημα-φάρσα των δύο Ρώσων στην Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια του οποίου ο πόλεμος στην Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο.

«Η υπόθεση δεν έτυχε κατάλληλου χειρισμού, υπήρξε μια σχετική επιπολαιότητα. Εγώ, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της προεδρίας της κυβέρνησής μου περνά ένα τηλεφώνημα, πρέπει να το θεωρήσω έγκυρο», δήλωσε η Μελόνι.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «κατά την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία είχα κάποιες αμφιβολίες, ιδίως σε σχέση με αναφορές στον ουκρανικό εθνικισμό, και ενημέρωσα τον διπλωματικό μου σύμβουλο, αλλά στη συνέχεια δεν έγιναν οι αναγκαίες επαληθεύσεις».

Κατά την επικοινωνία, η Τζόρτζι Μελόνι νομίζει ότι μιλάει με κάποιον «πολιτικό από την Αφρική». Στο ηχητικό της περιβόητης κλήσης που δημοσιεύτηκε στην καναδική πλατφόρμα Rumble, η Μελόνι ακούγεται να λέει πως «υπάρχει πολλή κόπωση σε όλες τις πλευρές. Η στιγμή που όλοι θα κατανοήσουν πως πρέπει να βρούμε διέξοδο πλησιάζει».

«Η αντεπίθεση της Ουκρανίας δεν πηγαίνει όπως αναμενόταν… Δεν έχει αλλάξει τη μοίρα της σύγκρουσης και όλοι καταλαβαίνουν πως αυτή (η σύγκρουση) μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια αν δεν βρούμε λύση. Οι Ουκρανοί κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε», φέρεται να λέει η Μελόνι, η οποία σταθερά υποστηρίζει την ουκρανική πλευρά, υποστήριξη που επαναβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές στον ιταλικό Τύπο μετά τη δημοσίευση του ηχητικού.

Η ίδια προσθέτει πως «το πρόβλημα είναι η εξεύρεση λύσης αποδεκτής εκατέρωθεν χωρίς την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου». Και καταλήγει, αναφερόμενη στο ουκρανικό: «Εχω κάποιες ιδέες ως προς τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης αυτής αλλά περιμένω την κατάλληλη στιγμή να τις θέσω στο τραπέζι».

Italian Prime Minister admits that European leaders are tired of the Ukraine war and need a way out.

Another excellent political prank by Vovan and Lexus. Follow them here: @evilprank pic.twitter.com/H3Fu4S72Uu

— Kim Dotcom (@KimDotcom) November 2, 2023