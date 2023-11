Ισραήλ: Ρουκέτα της Χαμάς στη Σντερότ διέλυσε αυτοκίνητα τηλεοπτικών συνεργείων

Ρουκέτα της Χαμάς έπεσε κοντά στα ελληνικά τηλεοπτικά συνεργεία στην πόλη Σντέροτ στο Ισραήλ προκαλώντας υλικές ζημιές. Μεταξύ αυτών στο σημείο βρισκόταν και το τηλεοπτικό συνεργείο του ΣΚΑΪ και της ΕΡΤ.

Οπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης, δεν τραυματίστηκε κανείς. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σημείο, σε οχήματα, μεταξύ των οποίων και στο αυτοκίνητο με το οποίο μετακινούΝταν το συνεργείο του ΣΚΑϊ το οποίο έχει τρύπες από τα θραύσματα της ρουκέτας.

Sheer luck (or the grace of God) just saved dozens of journalists from being killed by a Hamas terror rocket. https://t.co/SdgXhCV5Qj

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) November 3, 2023