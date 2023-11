Γάζα: Πλήγμα σε ασθενοφόρα καταγγέλλει το υπουργείο Υγείας

Μια αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων που έφευγε από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην πόλη της Γάζας, χτυπήθηκε την Παρασκευή από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Οπως σημειώνουν οι Times of Israel, δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο έκανε λόγο για πτώματα δίπλα από ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο.

«Ενημερώσαμε τον Ερυθρό Σταυρό για τη μετακίνηση μιας αυτοκινητοπομπής που μετέφερε τραυματίες σε ασθενοφόρα από το νοσοκομείο Αλ Σίφα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ασράφ Αλ-Κούντρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Targeting a PRCS ambulance while it was in front of Al-Shifa Hospital. Our colleagues were saved by a miracle 🙏#GazaUnderAttack #NotATarget pic.twitter.com/WUJBGrsxXi

— PRCS (@PalestineRCS) November 3, 2023