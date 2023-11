Γάζα: Αναφορές για νεκρούς μετά από πλήγμα έξω από νοσοκομείο

Χτύπημα έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα να μιλά για πλήγμα σε κονβόι ασθενοφόρων. Γιατρός του νοσοκομείου μιλώντας στο Sky News έκανε λόγο για «τουλάχιστον 50 νεκρούς». Οπως σημειώνουν οι Times of Israel, δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο μίλησε για πτώματα δίπλα από ένα κατεστραμμένο ασθενοφόρο.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε χτύπημα σε ασθενοφόρο, δηλώνοντας ότι «χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς». Εκπρόσωπος του στρατού πρόσθεσε ότι «ένας αριθμός» εξτρεμιστών της Χαμάς σκοτώθηκε από το χτύπημα. Νωρίτερα, αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο Sky News, ότι στο συγκεκριμένο κονβόι «υπήρχαν τρομοκράτες». Το Ισραήλ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το κύριο κέντρο διοίκησης της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το εν λόγω νοσοκομείο.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, η οποία δραστηριοποιείται στο νοσοκομείο, διαμοίρασε μια εικόνα ενός κατεστραμμένου ασθενοφόρου μπροστά από το νοσοκομείο.

Targeting a PRCS ambulance while it was in front of Al-Shifa Hospital. Our colleagues were saved by a miracle 🙏 #GazaUnderAttack #NotATarget pic.twitter.com/WUJBGrsxXi

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντος Αντανομ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι «είμαστε απόλυτα συγκλονισμένοι από τις αναφορές για επιθέσεις εναντίον ασθενοφόρων που εκκένωναν ασθενείς κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, με αποτέλεσμα θανάτους, τραυματισμούς και ζημιές. Επαναλαμβάνουμε: οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι εγκαταστάσεις και τα ασθενοφόρα πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Πάντα. Εκεχειρία τώρα».

Utterly shocked by reports of attacks on ambulances evacuating patients close to Al-Shifa hospital in #Gaza, leading to deaths, injuries and damage.

We reiterate: patients, health workers, facilities, and ambulances must be protected at all times. Always.

Ceasefire NOW.…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 3, 2023