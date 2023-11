Επιχειρήσεις πλήρους ισχύος από το Ισραήλ

Το Ισραήλ θα συνεχίσει την επίθεσή του στη Γάζα «με πλήρη ισχύ» αρνούμενο οποιαδήποτε προσωρινή κατάπαυση του πυρός που δεν περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν βρέθηκε στο Ισραήλ με σκοπό, μεταξύ άλλων, να παροτρύνει προσωπικά τον Νετανιάχου να σταματήσει προσωρινά τη σύρραξη στον παλαιστινιακό θύλακα ώστε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας βρίσκεται στη Μέση Ανατολή για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, προσπαθώντας να αποτρέψει γενίκευση του πολέμου στην περιοχή αλλά και ισορροπώντας ανάμεσα στην απόλυτη στήριξη του Ισραήλ και την ανησυχία για τους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας.

«Στις σημερινές μας συζητήσεις τέθηκαν ορισμένα εύλογα ερωτήματα, όπως το πώς θα χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε περίοδο παύσης για να μεγιστοποιήσουμε τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, πώς θα συνδέσουμε την παύση με την απελευθέρωση των ομήρων, πώς θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα χρησιμοποιήσει αυτές τις παύσεις προς όφελός της», δήλωσε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ.

Λίγη ώρα μετά τη συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ο Νετανιάχου είπε ότι «ξεκαθάρισα πως συνεχίζουμε με πλήρη ισχύ και ότι το Ισραήλ αρνείται μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός που δεν περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων μας».

Η Ιορδανία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα φιλοξενήσει αύριο, Σάββατο, στο Αμάν, συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και των ομολόγων του από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο με τη συμμετοχή των Παλαιστινίων.

Σε ανακοίνωση, το ιορδανικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι ένας εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής θα συμμετάσχει στη συνάντηση, η οποία θα εξετάσει επίσης τις “συνέπειες της επικίνδυνης κλιμάκωσης που απειλεί την ασφάλεια σε όλη την περιοχή”.

Στο σημερινό του διάγγελμα, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα υποστήριξε ότι εάν το Ισραήλ θέλει να πάρει πίσω τους απαχθέντες από τη Χαμάς θα το καταφέρει «μόνο μέσω διαπραγματεύσεων». Σε άλλο σημείο, δήλωσε πως «ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνει τώρα το Ισραήλ είναι ότι θέτει στόχους τους οποίους δεν μπορεί να επιτύχει».

Συνολικά, η σημερινή ομιλία του Νασράλα ήταν μάλλον «ηπιότερη» από όσο θα περίμενε κανείς, καθώς παρουσιάστηκε να στηρίζει μεν τη Χαμάς χωρίς να ανακοινώσει δε μεγαλύτερη εμπλοκή από την πλευρά της Χεζμπολάχ στον πόλεμο. Αντιθέτως, παρουσίασε τη σύγκρουση ως 100% παλαιστινιακή υπόθεση και την αποσυνέδεσε από κάθε άλλο περιφερειακό ζήτημα.

Ωστόσο, η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου «είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα» και πλέον «όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» και στο τραπέζι. Οσο για τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα και τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, εκείνα «δεν μπορούν να φοβίσουν τους μαχητές της Χεζμπολάχ».

Προκειμένου να αποτραπεί πάντως ένας ευρύτερος περιφερειακός πόλεμος, κατέληξε ο Νασράλα, «θα πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο οι βίαιες επιχειρήσεις των Ισραηλινών στη Γάζα».

Με την κατάπαυση του πυρός να απομακρύνεται σαν σενάριο, με βάση και τις δηλώσεις Νετανιάχου, το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι το Ισραήλ βομβάρδισε κονβόι με ασθενοφόρα έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στον παλαιστινιακό θύλακα. «Η σφαγή των ασθενοφόρων είχε ως αποτέλεσμα 13 νεκρούς και 26 τραυματίες. Τα ασθενοφόρα μετέφεραν πολλούς τραυματίες για να νοσηλευτούν στην Αίγυπτο», υποστήριξε εκπρόσωπος της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε χτύπημα σε ασθενοφόρο, δηλώνοντας ότι «χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς». Εκπρόσωπος του στρατού πρόσθεσε ότι «ένας αριθμός» εξτρεμιστών της Χαμάς σκοτώθηκε από το χτύπημα. Το Ισραήλ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το κύριο κέντρο διοίκησης της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το εν λόγω νοσοκομείο.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, η οποία δραστηριοποιείται στο νοσοκομείο, διαμοίρασε μια εικόνα ενός κατεστραμμένου ασθενοφόρου μπροστά από το νοσοκομείο. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας, Αλ Κούντρα είχε ανακοινώσει ότι οι τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι που είναι σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζεται να μεταφερθούν για νοσηλεία στην Αίγυπτο θα μετακινηθούν από την Πόλη της Γάζας και το βόρειο τμήμα του θύλακα προς τον Νότο.

Targeting a PRCS ambulance while it was in front of Al-Shifa Hospital. Our colleagues were saved by a miracle 🙏 #GazaUnderAttack #NotATarget pic.twitter.com/WUJBGrsxXi

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντος Αντανομ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι «είμαστε απόλυτα συγκλονισμένοι από τις αναφορές για επιθέσεις εναντίον ασθενοφόρων που εκκένωναν ασθενείς κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, με αποτέλεσμα θανάτους, τραυματισμούς και ζημιές».

«Επαναλαμβάνουμε: οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι εγκαταστάσεις και τα ασθενοφόρα πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Πάντα. Εκεχειρία τώρα».

Utterly shocked by reports of attacks on ambulances evacuating patients close to Al-Shifa hospital in #Gaza, leading to deaths, injuries and damage.

We reiterate: patients, health workers, facilities, and ambulances must be protected at all times. Always.

Ceasefire NOW.…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 3, 2023