Αιφνιδιαστική επίσκεψη της προέδρου της Κομισιόν στο Κίεβο

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιεί σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγες ημέρες πριν από τη δημοσίευση των εκθέσεων προόδου της διεύρυνσης, που πιθανότατα συστήνουν την έναρξη ενταξιακών συνομιλιών με την Ουκρανία.

Αυτή την ώρα συναντάται με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και με άλλους Ουκρανούς αξιωματούχους.

Κατά την άφιξή της, πριν από λίγη ώρα, στο Κίεβο, ανέφερε: «Είμαι εδώ για να συζητήσω την ένταξη της Ουκρανίας στον δρόμο προς την Ε.Ε., και για το πώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη Ρωσία να πληρώσει για τον επιθετικό της πόλεμο».

Πρόκειται για την έκτη κατά σειρά επίσκεψη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία πραγματοποιείται σε μια δύσκολη συγκυρία, με το Κίεβο να ανησυχεί πως η τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως να περιορίσει το ενδιαφέρον των συμμάχων και των εταίρων για τον εξελισσόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.

I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.

The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.

And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023