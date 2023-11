Ετοιμη η Κομισιόν να εισηγηθεί έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: Την αξιοσημείωτη πρόοδο σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας επισήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε δηλώσεις της στο Κίεβο, όπου πραγματοποιεί από το πρωί αιφνιδιαστική επίσκεψη, λίγες μόνο ημέρες πριν από τη δημοσίευση της σχετικής έκθεσης.

Οπως όλα δείχνουν, πάντως, την ερχόμενη Τετάρτη στην έκθεση προόδου η Κομισιόν θα εισηγείται έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για το Κίεβο, μια πολιτική απόφαση που θα πρέπει, ωστόσο, να επικυρώσουν οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

«Πρέπει να πω ότι έχετε σημειώσει εξαιρετική πρόοδο. Είναι εντυπωσιακό να το βλέπουμε» σημείωσε, έχοντας δίπλα της τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελέσκι. «Θα το πιστοποιήσουμε όταν η Κομισιόν θα παρουσιάσει την έκθεσή της για τη διεύρυνση», είπε χαρακτηριστικά. «Η Ουκρανία έχει ήδη συμπληρώσει αρκετά ορόσημα», υπογράμμισε και τόνισε ότι «είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς».

We will continue to support and promote a just and lasting peace for Ukraine.

Ωστόσο, η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι η Ουκρανία είναι ακόμα σε διαδικασία προώθησης περισσότερων μεταρρυθμίσεων, αλλά, «όταν συμβεί αυτό, είμαι σίγουρη πως η Ουκρανία θα πετύχει τον πιο φιλόδοξο στόχο της να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της ενταξιακής της διαδικασίας».

Λίγο αργότερα, εξάλλου, ενώπιον του ουκρανικού κοινοβουλίου, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε εκτενώς στις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν προχωρήσει από την ουκρανική κυβέρνηση.

«Θυμάμαι πολύ καλά όταν, πριν από έναν χρόνο, παρουσιάσαμε τα επτά απαραίτητα βήματα σχετικά με το καθεστώς υποψήφιας χώρας στον δρόμο προς την Ε.Ε.» είπε, για να προσθέσει: «Κάποιοι είπαν ότι ήταν πολύ φιλόδοξα. Αλλά η ανταπόκρισή σας ήταν εξαιρετική» σχολίασε και τόνισε ότι «δεν ζητήσατε λιγότερα ή κάποιον σύντομο δρόμο».

«Το εύρος και το βάθος των μεταρρυθμίσεων που έχετε κάνει είναι εκπληκτικό» ανέφερε, μιλώντας για τις αλλαγές στη συνταγματική δικαιοσύνη, για το πρόγραμμα κατά της διαφθοράς, για τον νέο νόμο για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης καθώς και για την προστασία των μειονοτήτων.

Με εμφανή στόχο να καθησυχάσει τους Ουκρανούς ότι η Ε.Ε. δεν θα σταματήσει τη στήριξή της -ακόμα και εν μέσω άλλων κρίσεων-, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε παράλληλα στη συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας, αλλά και στο επικείμενο 12ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

Dear President @ZelenskyyUA, we are impressed by the reforms Ukraine has made in the midst of a war.

I am confident that you can complete the outstanding reforms very soon.

If this happens, Ukraine can reach its ambitious goal. pic.twitter.com/ydD97QAZAf

