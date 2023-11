Μπλίνκεν: Ενδεχόμενη εκεχειρία θα επιτρέψει ανασύνταξη της Χαμάς και νέες επιθέσεις

Τη βαθιά του ανησυχία για τη «βία εξτρεμιστών κατά Παλαιστινίων» στη Δυτική Όχθη που εντάθηκε μετά την 7η Οκτωβρίου οπότε και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες Ισραήλ – Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Αντονι Μπλίνκεν, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τους ομολόγους της Αιγύπτου και της Ιορδανίας στο Αμάν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε πως τόσο η Ουάσινγκτον όσο και τα αραβικά κράτη θεωρούν πως το στάτους κβο στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ο ίδιος τόνισε πως συζήτησε με τους ομολόγους τους τρόπους χάραξης ενός καλύτερου οδικού χάρτη προς τη λύση των δύο κρατών, ενώ επανέλαβε πως οι χώρες της περιοχής έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην αποτροπή περιφερειακής εξάπλωσης της σύγκρουσης.

O Αμερικανός υπ. Εξωτερικών εκτίμησε πως μια εκεχειρία αυτή τη στιγμή θα έδινε στη Χαμάς την ευκαιρία ανασύνταξης και νέων επιθέσεων, όπως εκείνη της 7ης Οκτωβρίου που έγινε η θρυαλλίδα της νέας ανάφλεξης.

Αναφερόμενος, ωστόσο, στις ανθρωπιστικές εκεχειρίες, την προσωρινή κατάπαυση πυρός δηλαδή για λόγους ανθρωπιστικούς, τόνισε πως «είναι ένας κρίσιμος μηχανισμός προστασίας αμάχων, μεταφοράς βοήθειας και απομάκρυνσης των ξένων υπηκόων από τη Γάζα».

Ο Μπλίνκεν επανέλαβε πως το Ισραήλ «πρέπει να λάβει κάθε εφικτό μέτρο για την αποτροπή απωλειών αμάχων», και στο πλαίσιο αυτό μετέφερε στους Ισραηλινούς χθες, Παρασκευή συγκεκριμένη βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όπως είπε, συζήτησε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ.

Από την πλευρά του, ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών, Αϊμάν Σαφάντι κατήγγειλε πως το Ισραήλ διαπράξει «εγκλήματα πολέμου» και πως δεν θα έπρεπε να είναι υπεράνω διεθνούς δικαίου».

Ο ίδιος τόνισε πως ο Αμερικανός ομόλογός του έχει ηγετικό ρόλο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, ο ίδιος είχε διατυπώσει την ανησυχία του για τις ανταλλαγές πυρών στα νότια σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του, Μάθιου Μίλερ, ο Μπλίνκεν τόνισε επίσης πως είναι ανάγκη να διασφαλιστεί πως η σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς δεν θα διαχυθεί στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

It’s critical that we make sure the Israel-Hamas conflict does not spread elsewhere in the region. Discussed with @Najib_Mikati ways to keep that from happening and secure humanitarian assistance for the Palestinian people. We also discussed Lebanon’s urgent need for a President. pic.twitter.com/zBQStnTqv8

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 4, 2023