Δίκτυο σηράγγων της Χαμάς κάτω από νοσοκομεία της Γάζας αποκάλυψε το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αποκάλυψε δίκτυο σηράγγων της Χαμάς, κέντρα διοίκησης και εκτοξευτές ρουκετών κάτω και δίπλα από νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα.

«Η Χαμάς εκμεταλλεύεται συστηματικά τα νοσοκομεία χρησιμοποιώντας τα ως μέρος της πολεμικής μηχανής της», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Breaking: Footage of Hamas terrorists opening fire at Israeli forces from the Sheikh Hamed hospital in Gaza.

Hamas continues to intentionally harm civilians in Gaza by exploiting hospitals for terror purposes.

