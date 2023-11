Γκουτέρες για Μέση Ανατολή: Να αντισταθούμε στο «τσουνάμι παραπληροφόρησης» και στο μίσος

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε κατά της αυξανόμενης παραπληροφόρησης που διαδίδεται παγκοσμίως σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Σε tweet την Κυριακή, ο κορυφαίος διπλωμάτης των Ηνωμένων Εθνών έγραψε: «Η πόλωση τροφοδοτείται από τσουνάμι παραπληροφόρησης. Πρέπει να αντισταθούμε στις δυνάμεις του αντισημιτισμού, της αντιμουσουλμανικής μισαλλοδοξίας και όλων των μορφών μίσους».

Polarization and dehumanization are being fueled by a tsunami of disinformation.

We must stand up to the forces of antisemitism, anti-Muslim bigotry and all forms of hate.

— António Guterres (@antonioguterres) November 5, 2023