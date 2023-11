Ισραήλ: Παραμένει στην κυβέρνηση ο υπουργός που θέλει «πυρηνική επίθεση» στη Γάζα

Εντός υπουργικού Συμβουλίου παραμένει ο Αμιτσάι Ελιγιάχου, του κόμματος Otzma Yehudit, ο οποίος προκάλεσε σάλο με δηλώσεις του, καθώς υποστήριξε ότι μία από τις επιλογές του Ισραήλ είναι να ρίξει πυρηνική βόμβα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πληροφορίες από τον διεθνή Τύπο αναφέρουν ότι σε τηλεφωνική ψηφοφορία μεταξύ των υπουργών, για να εξουσιοδοτήσουν την Υπουργική Επιτροπή Νομοθετικών Υποθέσεων για μια σειρά θεμάτων ο Ελιγιάχου ψήφισε κανονικά, όπως όλοι οι άλλοι υπουργοί.

Looks like the “nuke Gaza” minister Eliyahu has already been un-suspended. Netanyahu still wants to govern after the war, and is putting the preservation of his coalition with the extreme settler far-right ahead of Israel’s clear national security interest. https://t.co/n5niSTVgZq

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) November 5, 2023