Πεντάγωνο: Αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο έφτασε στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν μια ασυνήθιστη ανακοίνωση ότι ένα πυρηνικό υποβρύχιο κλάσης Οχάιο έφτασε στην επιχειρησιακή περιοχή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων δημοσίευσε μια φωτογραφία του να διέρχεται από τη Διώρυγα του Σουέζ, σήμερα Δευτέρα.

Η ταυτότητα του υποβρυχίου δεν αποκαλύφθηκε και δεν είναι γνωστό εάν είναι ένα από τα τέσσερα υποβρύχια που φέρουν πυραύλους κρουζ Tomahawk ή από τα 14 υποβρύχια που φέρουν τους βαλλιστικούς πυραύλους Trident-II. Σε κάθε περίπτωση συνιστά μια σημαντική προσθήκη στην αμερικανική αποτρεπτική δύναμη στην περιοχή και την ικανότητα επίθεσης εάν είναι απαραίτητο.

Πολλοί αναλυτές σημειώνουν τη σημασία του γεγονότος ότι οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πού βρίσκεται το υποβρύχιο.

Η αναγνώριση των ΗΠΑ για θέση υποβρυχίου κατηγορίας Οχάιο είναι εξαιρετικά σπάνια, σύμφωνα με το Associated Press, καθώς τα σκάφη αυτά αποτελούν μέρος της λεγόμενης «πυρηνικής τριάδας» των ατομικών όπλων της Αμερικής – η οποία περιλαμβάνει επίσης χερσαίους βαλλιστικούς πυραύλους και πυρηνικές βόμβες σε στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Η ανακοίνωση του Πενταγώνου δεν παρείχε άλλες λεπτομέρειες στην ηλεκτρονική τους δήλωση την Κυριακή, αν και δημοσίευσε μια εικόνα που δείχνει ένα υποβρύχιο στη Διώρυγα του Σουέζ της Αιγύπτου κοντά στη Γέφυρα της Διώρυγας του Σουέζ.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp

