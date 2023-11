Κίνα: Πρώτη επίσκεψη Αυστραλού ηγέτη από το 2016 – Προσπάθειες γεφύρωσης με την Καμπέρα

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθεί σήμερα στο Πεκίνο με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Αντονι Αλμπανέζι, μια εξέλιξη ενδεικτική της αναθέρμανσης των διμερών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κίνας και Αυστραλίας έπειτα από χρόνια εντάσεων. Τονίζεται μάλιστα ότι Αλμπανέζι είναι ο πρώτος Αυστραλός ηγέτης που επισκέπτεται την Κίνα από το 2016.

Ο ασιατικός γίγαντας είναι ο βασικός οικονομικός εταίρος της Καμπέρα, αλλά οι διμερείς σχέσεις είχαν επιδεινωθεί σημαντικά: η κυβέρνηση της Αυστραλίας απέκλεισε το 2018 την κινεζική εταιρεία Huawei από το δίκτυο 5G της χώρας, ενώ το 2020 είχε ζητήσει τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας για την προέλευση της Covid-19, μια πρωτοβουλία την οποία η Κίνα είχε θεωρήσει πολιτικά υποκινούμενη.

Εξάλλου οι διμερείς σχέσεις ήταν τεταμένες και εξαιτίας των φερόμενων προσπαθειών του Πεκίνου να ασκήσει επιρροή στην Αυστραλία.

Αντιδρώντας η Κίνα επέβαλε υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές από την Αυστραλία, ενώ σταμάτησε να αγοράζει από τη χώρα μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, όπως ο άνθρακας, στερώντας από την αυστραλιανή οικονομία δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

Πολλοί εμπορικοί περιορισμοί έχουν σταδιακά αρθεί μετά την εκλογή των Εργατικών και του Αλμπανέζι στην κυβέρνηση, τον Μάιο του 2022.

Η συνάντηση μεταξύ του Σι και του Αλμπανέζι θα είναι η πρώτη μεταξύ ενός Κινέζου προέδρου και ενός Αυστραλού πρωθυπουργού περισσότερο από επτά χρόνια.

Μιλώντας σε αυστραλιανά τηλεοπτικά δίκτυα ο Αλμπανέζι χαιρέτισε σήμερα «τις ευοίωνες ενδείξεις» βελτίωσης των σχέσεων. Εκανε λόγο για μια «πιο εποικοδομητική συζήτηση» με το Πεκίνο και για «αύξηση» των εμπορικών συναλλαγών.

«Εχουμε ήδη δει να εξαλείφεται ένας αριθμός εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών μας», πρόσθεσε.

«Η Κίνα είναι η βασική μας εμπορική εταίρος», τόνισε. «Αποτελεί περισσότερο από το 25% των εξαγωγών μας και μία θέση εργασίας στις τέσσερις εξαρτάται από το εμπόριό μας. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική σχέση», εξήγησε ο Αυστραλός πρωθυπουργός.

We’ve just marked 50 years of diplomatic relations between Australia and China.

In that time both our countries have benefited from the growth of our region. pic.twitter.com/E1XTqQmOvu

— Anthony Albanese (@AlboMP) November 5, 2023