Επίθεση των Χούθι με drones στο Ισραήλ

Οι μαχητές Χούθι στην Υεμένη που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι έχουν εκτοξεύσει έναν «μεγάλο αριθμό» μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς το Ισραήλ.

Δίνοντας πληροφορίες, ο εκπρόσωπος των Χούθι ανέφερε ότι η εναέρια επίθεση περιλάμβανε drones. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε, όπως είπε, «στο όνομα του Θεού». Από την πλευρά του Ισραήλ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σχετική ανακοίνωση.

