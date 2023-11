Mέση Ανατολή: Ενας μήνας αιματηρών συγκρούσεων – Επικίνδυνες και οι «ασφαλείς» ζώνες

Ακόμα και οι θεωρητικά «ασφαλείς» νότιες περιοχές είναι επικίνδυνες στη Λωρίδα της Γάζας, πλέον, έναν ακριβώς μήνα μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

Το Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει τα αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.400 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, και την ομηρία 240 άλλων, για να καταστρέψει στρατιωτικούς της στόχους στη Γάζα.

Ωστόσο, ενώ το Ισραήλ στοχεύει τη Χαμάς και το υπόγειο δίκτυο σηράγγων της, χρησιμοποιώντας «πολύ βαριές βόμβες», σύμφωνα με αναφορές, μεγάλος αριθμός αμάχων έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η ισραηλινή κυβέρνηση απαντά στους επικριτές, τονίζοντας ότι έχει προειδοποιήσει τους αμάχους να εκκενώσουν την περιοχή μέσω ανακοινώσεων, καθώς και μέσω ρίψης φυλλαδίων από τον αέρα.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρώτος μήνας του πολέμου ολοκληρώνεται χωρίς ορατή διέξοδο από την κρίση που βαθαίνει στην περιοχή.

Ακόμα και στην περιοχή που ο στρατός έχει χαρακτηρίσει ως ασφαλέστερη, στο νότιο μισό της Λωρίδας της Γάζας, πραγματοποιούνται επιδρομές.

Το βράδυ της Δευτέρας, σημειώθηκε πλήγμα στη Ράφα, πόλη στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου συγκεντρώνονται πολλοί άμαχοι επιδιώκοντας να φύγουν.

Αξιωματούχοι υγείας στη Γάζα, που διοικείται από τη Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα Τρίτη ότι τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα και στο Χαν Γιουνίς – και οι δύο πόλεις στη νότια Γάζα. Ενώ το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ανέφερε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι στο Χαν Γιουνίς και άλλοι 25 στη Ράφα.

Ο Αμπού Τζιχάντ, κάτοικος του Χαν Γιουνίς, δήλωσε στο Reuters ότι όλοι «περιμένουν τον θάνατο κάθε στιγμή».

Ο κίνδυνος των ισραηλινών επιδρομών δεν είναι ο μοναδικός που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι στη νότια Γάζα.

Στις 13 Οκτωβρίου, το Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους της Λωρίδας, συνολικού πληθυσμού άνω των 2 εκατομμυρίων, να εγκαταλείψουν τον Βορρά, οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους προς τα νότια.

«Τα καταφύγιά μας στην UNRWA πραγματικά ξεχειλίζουν από ανθρώπους», δήλωσε η επικεφαλής επικοινωνίας της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στο BBC την Τρίτη, μόλις μερικές εβδομάδες μετά.

Η Ζιλιέτ Τουμά ανέφερε ότι τα καταφύγια, συνήθως κτίρια σχολείων, «φιλοξενούν τέσσερις φορές περισσότερο κόσμο από όσο θεωρητικά θα μπορούσαν».

Σε ενημέρωση την Κυριακή, η οργάνωση γνωστοποίησε ότι σχεδόν οι μισοί από το 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί από την έναρξη του πολέμου –717.000– άτομα έχουν βρει καταφύγιο σε 149 τοποθεσίες της UNRWA.

Δραματική είναι η κατάσταση στη βόρεια Γάζα, όπου το Ισραήλ ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι κατέλαβε το προπύργιο της Χαμάς.

Τα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού φέρονται να εντόπισαν κτίριο της Χαμάς κοντά στο νοσοκομείο Αλ Κουντς στην πόλη της Γάζας σε αεροπορική επιδρομή που οδήγησε σε «σημαντικές δευτερεύουσες εκρήξεις».

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα αναφέρει ότι περισσότεροι από 10.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιθέσεις.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται πλέον σε 10.328, συμπεριλαμβανομένων 4.237 παιδιών, ωστόσο δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε, σήμερα Τρίτη, ότι περισσότεροι από 16 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας στη Γάζα και ζήτησε την άρση των περιορισμών στην ιατρική βοήθεια.

Οπως τόνισε, κάποιοι γιατροί κάνουν εγχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων ακρωτηριασμών, χωρίς αναισθητικό.

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, ξεκίνησε πενθήμερη περιοδεία στη Μέση Ανατολή σήμερα, με σκοπό να συνεργαστεί με κυβερνητικούς αξιωματούχους και ανθρωπιστικές οργανώσεις σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου.

«Ηταν ένας ολόκληρος μήνας μακελειού, αδιάκοπου πόνου, αιματοχυσίας, καταστροφής, οργής και απελπισίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τουρκ σύμφωνα με το Reuters.

«Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στη ρίζα αυτής της κλιμάκωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εξεύρεση διεξόδου από αυτή τη δίνη του πόνου», σημείωσε.

Ο Τουρκ βρίσκεται στο Κάιρο σήμερα, ενώ πρόκειται να μεταβεί στη Ράφα στα σύνορα με τη Γάζα, αύριοΤετάρτη, προτού ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας Αμάν την Πέμπτη, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι η προστασία των αμάχων «πρέπει να είναι υψίστης σημασίας» στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, προειδοποιώντας ότι η Λωρίδα της Γάζας μετατρέπεται σε «νεκροταφείο για παιδιά». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ελι Κοέν, απάντησε λέγοντας: «Ντροπή σας».

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του, τονίζοντας πως φταίει η Χαμάς για τις απώλειες των αμάχων και την ανθρωπιστική κρίση, καθώς, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα.

Απορρίπτοντας τις εκκλήσεις για εκεχειρία, σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Εϊλον Λεβί επανέλαβε τη θέση του Ισραήλ ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός έως ότου η Χαμάς επιστρέψει τους περισσότερους από 240 ομήρους που συνέλαβε στις 7 Οκτωβρίου.

«Θα αγωνιστούμε για να εξαλείψουμε τους δράστες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και να φέρουμε πίσω τους ομήρους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

There will be no ceasefire that leaves our hostages in Gaza and Hamas in power. Forget about it.

We will fight to wipe out the perpetrators of the October 7 Massacre and to bring our hostages home.

My interview with @dwnews pic.twitter.com/XeiEGOxQEd

— Eylon Levy (@EylonALevy) November 7, 2023