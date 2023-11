Τουρκικά ΜΜΕ: Πληροφορίες για ένοπλη επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του Αμπάς (βίντεο)

Επίθεση από ενόπλους φέρεται να δέχθηκε τη Δευτέρα στη Δυτική Oχθη η αυτοκινητοπομπή του επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Τις πληροφορίες μεταδίδει το Τουρκικό Πρακτορείο Ειδήσεων EHA News, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται ένοπλη σύρραξη, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές για το ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές και πού λαμβάνει χώρα το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας άνδρας από τη συνοδεία του χτυπήθηκε από σφαίρες, ενώ την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η ομάδα «Τα παιδιά του Αμπού Τζαντέλ», που είχαν δώσει διορία 24 ωρών στον Αμπάς για να αναλάβει δράση υπέρ της Γάζας και κατά του Ισραήλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των τουρκικών ΜΜΕ, η πληροφορία δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα στα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ.

Στο βίντεο του τουρκικού ΜΜΕ υπάρχει υλικό από τη σύρραξη:

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε χθεσινή της δήλωση, η ομάδα «Τα παιδιά του Αμπού Τζαντέλ» έδωσε στον Μαχμούντ Αμπάς το τελεσίγραφο 24 ωρών.

Στη γραπτή δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμπάς κλήθηκε να κάνει σαφή δήλωση απορρίπτοντας τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπλίνκεν.

A new shadowy group has apparently emerged, calling itself the “Sons of Abu Jandal”.

In the statement below released an hour ago, they claim to be members of the PA security apparatus in the West Bank, and have given Mahmoud Abbas an ultimatum of 24 hours to declare an “open… pic.twitter.com/T9Mgxr379D

— روني الدنماركي (@Aldanmarki) November 5, 2023