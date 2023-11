FT: Κυβερνοεπίθεση στην κινεζική τράπεζα ICBC – Προβλήματα στην αμερικανική αγορά ομολόγων

Μια επίθεση ransomware στην Industrial and Commercial Bank of China έχει προκαλέσει προβλήματα στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ, σύμφωνα με παράγοντες που επικαλούνται οι Financial Times.

Η Eνωση Βιομηχανίας Κινητών Αξιών και Χρηματοπιστωτικών Αγορών ανέφερε ότι η ICBC, η μεγαλύτερη τράπεζα της Κίνας, χτυπήθηκε από λογισμικό ransomware, με αίτημα την πληρωμή λύτρων.

Η επίθεση εμπόδισε την ICBC να διακανονίσει τις συναλλαγές ομολόγων για λογαριασμό άλλων συμμετεχόντων στην αγορά, σύμφωνα με πηγές των FT.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ γνωρίζει το πρόβλημα στην ICBC που έχει επηρεάσει την αγορά ομολόγων και βρίσκεται σε επαφή με βασικούς συμμετέχοντες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ρυθμιστικές αρχές, δήλωσε εκπρόσωπός του την Πέμπτη.

Με πληροφορίες από Financial Times, Reuters