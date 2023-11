Αλκοτέστ με γλωσσοδέτες

Είτε πρόκειται για κάποιον παπά παχύ που έφαγε παχιά φακή είτε για κάποια τίγρη με τρία τιγράκια, γλωσσοδέτες που σε νηφάλια κατάσταση μας είναι «παιχνιδάκι», μπορεί να έχουν διαφορετική κατάληξη ύστερα από μερικά ποτά.

Πλέον, ερευνητές πιστεύουν πως τέτοιου είδους αλλαγές, και ειδικότερα αλλαγές που σχετίζονται με το ύψος και τη συχνότητα της φωνής μας, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι άνθρωποι να ενημερώνονται εάν έχουν πιει περισσότερο από το όριο που τους επιτρέπει να κάνουν συγκεκριμένες εργασίες.

Στο πλαίσιο μελέτης που δημοσίευσε στο Journal of Studies on Alcohol and Drugs ομάδα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ με επικεφαλής τον δρα Μπράιαν Σουφολέτο, μια ομάδα από 18 άτομα ηλικίας 21 ετών και άνω ηχογραφήθηκε να λύνει ένα γλωσσοδέτη. Υστερα, χορηγήθηκε σε καθένα από τα άτομα που συμμετείχαν υψηλή σε σχέση με το βάρος τους ποσότητα αλκοόλ και αμέσως τους ζητήθηκε να επαναλάβουν τον γλωσσοδέτη και να συνεχίσουν να το κάνουν κάθε μία ώρα. Η μελέτη διήρκεσε συνολικά 7 ώρες. «Ο γλωσσοδέτης χρησιμοποιήθηκε ουσιαστικά με σκοπό να εντοπισθούν μικρές αλλαγές στη φωνή, οι οποίες δεν εντοπίζονται όταν η ομιλία των ανθρώπων έχει τη συνήθη ταχύτητα και το σύνηθες περιεχόμενο», δήλωσε ο Σουφολέτο.

Οι ηχογραφήσεις που προέκυψαν «τεμαχίστηκαν» σε κλιπ του ενός δευτερολέπτου, τα οποία αναλύθηκαν σε σχέση με το ύψος και τη συχνότητα του ήχου. Ενα ειδικά εκπαιδευμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε στη συνέχεια να προσδιορίσει με ακρίβεια 98% σε τι ποσότητα αλκοόλ στο αίμα αντιστοιχούσε το κάθε ξεχωριστό δευτερόλεπτο. Ο επικεφαλής καθηγητής δήλωσε πως αυτή η σύλληψη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για έναν μεγάλο αριθμό από μελλοντικές εφαρμογές με σκοπό την προστασία των ανθρώπων που έχουν πιει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. «Το πιο προφανές θα ήταν μια συσκευή που θα κλείδωνε το αυτοκίνητό σας και θα το ξεκλείδωνε μόνο εάν περνούσατε το φωνητικό τεστ», δήλωσε ο Σουφολέτο.