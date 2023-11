Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων κατέλαβαν το λόμπι των New York Times

Διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων κατέλαβαν το λόμπι στα κεντρικά γραφεία της εφημερίδας New York Times χθες Πέμπτη, καταγγέλλοντας «μεροληψία» των μέσων ενημέρωσης υπέρ του Ισραήλ στην κάλυψη του πολέμου και απαιτώντας άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Πρόκειται για την τελευταία σειράς διαδηλώσεων, έπειτα από την έναρξη του πολέμου, στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε με χιλιάδες να διαδηλώνουν στο κέντρο του Μανχάταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

An NYPD car was vandalized and marked with “Free Gaza” and “IDF” and “KKK” signs in front of the New York Times building. pic.twitter.com/CvlnGMbEEr

— Peacemaker (@peacemaket71) November 10, 2023