Λονδίνο: Fake το βίντεο με τον δήμαρχο να τάσσεται υπέρ φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης

Ψεύτικη είναι η ανάρτηση που δείχνει τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν να δηλώνει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις έναντι των εκδηλώσεων για την αυριανή Ημέρα της Ανακωχής.

Η ανάρτηση αυτή θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις στο Λονδίνο, μία ημέρα πριν από τη μεγάλη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων, που θα συμπέσει με την επέτειο από τον τερματισμό του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έχει χαρακτηρίσει «προκλητική» τη διαδήλωση αυτήν. Εκφράζονται επίσης φόβοι για βίαιες συγκρούσεις, καθώς ακροδεξιές οργανώσεις άφησαν να εννοηθεί ότι θα αναλάβουν να προστατεύσουν το Κενοτάφιο, το μνημείο του πολέμου.

Police are investigating a deepfake of Sadiq Khan backing pro-Palestine protests on Armistice Day.

This is waaaay too realistic and I certainly would have been fooled…how about you? pic.twitter.com/sEDvKzvzKR

