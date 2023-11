Ερντογάν ξανά κατά Ισράηλ και υπέρ Χαμάς

Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά μια ομάδα ανθρώπων που υπερασπίζεται την πατρίδα της, διεμήνυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιτροφής από το Ριάντ όπου συμμετείχε στην έκτακτη κοινή σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

«Η Ε.Ε σκέφτεται ακριβώς όπως το Ισραήλ όσον αφορά τη Χαμάς. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε με τον ίδιο τρόπο. Γιατί βλέπω τη Χαμάς ως ένα πολιτικό κόμμα που κέρδισε τις εκλογές στην Παλαιστίνη. Δεν το βλέπω με τον ίδιο τρόπο (με την Ε.Ε.). Υπάρχει μια Χαμάς που κέρδισε τις εκλογές εκεί, είναι ένα πολιτικό κόμμα, θεωρείται ως τέτοιο. Τώρα, θέλουν να μας φέρουν στο σημείο να πούμε πως “η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση”. Όχι, φίλοι, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται να προστατεύσουν τα εδάφη τους, να υπερασπιστούν εαυτόν και να πολεμήσουν για την πατρίδα τους» διεμήνυσε.

– On Joint Arab-Islamic Extraordinary Summit Resolution, “break the siege” article important for delivering aid to Gaza – Gaza declaration shows steps never taken before like defining settlers as terrorists pic.twitter.com/hwLvthWO5Y

Παράλληλα, έστρεψε για άλλη μια φορά τα πυρά του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στάσης που διατηρεί απέναντι στο Ισραήλ.

«Εμείς, ως Τουρκία, σίγουρα δεν θα πέσουμε και δεν μπορούμε να πέσουμε σ’αυτήν την παγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδε η Ε.Ε και σεβάστηκε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στη σφαγή του Ισράηλ; Πρέπει να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα αντίστροφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχω δει καμία ανταπόρκιση από χώρες μέλη της Ε.Ε. Μόλις άρχισαν να βγαίνουν τώρα. Ακολουθούν οι τελευταίες δηλώσεις του Μακρόν. Τι στάση, όμως, έχουν ο Γερμανός πρόεδρος και ο καγκελάριος; Αυτό θα το δούμε πολύ πιο καθαρά από την επίσκεψη στη Γερμανία. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφήνεια ούτε σ’αυτό. Η προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν ταιριάζει με τη δική μας προσέγγιση. Νομίζω, όμως, πως η επίσκεψη στη Γερμανία θα αποκαλύψει πολλά» τόνισε, αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στο Βερολίνο και τη συνάντησή του με τον Όλαφ Σολτς, στις 17 Νοεμβρίου.

«Παρότι οι κυβερνήσεις διαφόρων χωρών κάνουν αγώνα δρόμου για να εκφράσουν υποστήριξη στην ισραηλινή κυβέρνηση βάσει των ιμπεριλιαστικών τους συμφερόντων, στα μάτια των πολλών το Ισραήλ είναι πλέον μια χώρα που σκοτώνει μωρά» πρόσθεσε.

Palestine, which has been struggling to exist under occupation and oppression for decades, has been experiencing unspeakable cruelty for the past 36 days, says President Erdogan pic.twitter.com/Qhj5VFrP5z

