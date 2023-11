Ερυθρός Σταυρός: «Εκτός λειτουργίας» το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, Αλ Κουντς

Το παράρτημα του παλαιστινιακού Ερυθρού Σταυρού (PRCS) ανακοίνωσε, το μεσημέρι της Κυριακής, ότι το νοσοκομείο Αλ Κουντς, το δεύτερο μεγαλύτερο της Γάζας, είναι πλέον «εκτός λειτουργίας».

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως «το νοσοκομείο δεν είναι πλέον λειτουργικό. Η παύση των υπηρεσιών οφείλεται στην εξάντληση των διαθέσιμων καυσίμων και στη διακοπή της ηλεκτροδότησης».

«Το ιατρικό προσωπικό καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παράσχει φροντίδα στους ασθενείς και τους τραυματίες, παρά τις δυσχερείς ανθρωπιστικές συνθήκες και την έλλειψη ιατρικών προμηθειών, τροφίμων και νερού», συμπληρώνεται.

Ο PRCS εκφράζει «βαθιά λύπη που έφτασε η κατάσταση σε αυτό το κρίσιμο σημείο, παρά τις προσπάθειες αποτροπής. Οι επανειλημμένες εκκλήσεις για επείγουσα διεθνή βοήθεια, δεδομένης της επταήμερης πολιορκίας και της πενθήμερης διακοπής των επικοινωνιών και του διαδικτύου, ήταν ατελέσφορες».

«Είναι πάνω από εβδομάδα που το νοσοκομείο Αλ Κουντς παραμένει αποκλεισμένο λόγω των διαρκών βομβαρδισμών, καθώς και των κλειστών δρόμων που οδηγούν σ’ αυτό. Κανείς δεν μπορεί να βγει έξω. Κανείς δεν μπορεί να έρθει», καταγγέλλει στο CNN η εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού Ερυθρού Σταυρού, Νεμπάλ Φαρσάχ.

🏥❌Al-Quds Hospital is out of service, due to the depletion of available fuel and power outage.

— PRCS (@PalestineRCS) November 12, 2023