Βρετανία: Επιστρέφει ο Κάμερον ως υπουργός Εξωτερικών

Η αναστάτωση στη βρετανική κυβέρνηση συνεχίζεται ακατάπαυστα, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι αντικαθιστά τη Σουέλα Μπράβερμαν στη θέση του υπουργού Εσωτερικών, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον αναλαμβάνει τη θέση του κ. Κλέβερλι.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έπαυσε σήμερα Δευτέρα την κ. Μπράβερμαν, η οποία δεχόταν κατηγορίες αφότου είχε διατυπώσει επικρίσεις εναντίον της αστυνομίας για την αντιμετώπιση διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων.

The Rt Hon @JamesCleverly MP has been appointed Secretary of State for the Home Department @ukhomeoffice pic.twitter.com/5evoQrZE5k

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 13, 2023