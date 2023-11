IDF: «Σκοτώσαμε 21 τρομοκράτες της Χαμάς» – Ανοιξαν πυρ σε νοσοκομείο της Γάζας (βίντεο)

Ισραηλινοί στρατιώτες ισχυρίζονται ότι σκότωσαν μια ομάδα «21 τρομοκρατών της Χαμάς», που άνοιξε πυρ εναντίον τους από την είσοδο του νοσοκομείου Αλ-Κουντς, στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον στρατό, η ομάδα ήταν ενσωματωμένη σε μια ομάδα πολιτών στην είσοδο του νοσοκομείου όταν έβαλε με ρουκετοβόλα RPG και φορητά όπλα κατά των δυνάμεων του Ισραήλ.

Οι στρατιώτες απάντησαν με πυρά.

«Στην επίθεση συμμετείχαν και άλλοι τρομοκράτες που βγήκαν από κτίρια της περιοχής και αργότερα κρύφτηκαν στην περιοχή του νοσοκομείου», σημείωσε ο στρατός του Ισραήλ.

What could these Hamas terrorists possibly be doing with an RPG at the Quds Hospital? pic.twitter.com/Ajpnz0Hf4Q

— Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023