Ενός λεπτού σιγή για τους 101 νεκρούς του ΟΗΕ στη Γάζα

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε σήμερα από το προσωπικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τους πάνω από 100 συναδέλφους τους που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι εργαζόμενοι στα γραφεία του ΟΗΕ στη Γενεύη έσκυψαν το κεφάλι τους και άναψαν ένα κερί στη μνήμη των 101 υπαλλήλων της παλαιστινιακής υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNRWA) που έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στη Γάζα. Οι σημαίες του ΟΗΕ σε όλο τον κόσμο κυμάτιζαν μεσίστιες.

«Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό εργαζομένων που έχει σκοτωθεί στην ιστορία του οργανισμού μας, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, ενωμένοι σε αυτή την πολύ συμβολική τοποθεσία, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους γενναίους συναδέλφους μας που θυσίασαν τη ζωή τους υπηρετώντας υπό τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε η Τατιάνα Βαλοβάγια, γενική διευθύντρια του γραφείου του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Η UNRWA έχει καταγγείλει ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν στην ουρά για ψωμί ή μαζί με τις οικογένειές τους στα σπίτια τους, κατά τη διάρκεια της εναέριας και χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα μετά το χτύπημα της Χαμάς στις αρχές Οκτωβρίου.

«Σήμερα, η οικογένεια του ΟΗΕ τήρησε ενός λεπτού σιγή για να θρηνήσει και να τιμήσει τους συναδέλφους μας που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Από την έναρξη αυτής της σύγκρουσης, περισσότεροι από 100 μέλη της UNRWA έχουν χάσει τη ζωή τους […] Δεν θα ξεχαστούν ποτέ», έγραψε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Today, the @UN family observed a moment of silence to mourn & honour our colleagues killed in Gaza.

Since the start of this conflict, more than 100 @UNRWA staff have lost their lives – the highest number of UN aid workers killed in a conflict in such a short time.

They will… pic.twitter.com/O9ZBy92Xu0

— António Guterres (@antonioguterres) November 13, 2023