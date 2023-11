Ισραήλ: «Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο της Γάζας»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε ότι η Χαμάς έχασε τον έλεγχο της Γάζας, ισχυριζόμενος ότι «οι τρομοκράτες καταφεύγουν στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι άμαχοι λεηλατούν τις άδειες βάσεις της οργάνωσης, δεν της έχουν πια εμπιστοσύνη».

«Η Χαμάς δεν έχει καμία δύναμη ικανή να σταματήσει τον Ισραηλινό Στρατό», είπε και πρόσθεσε: «Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο της Γάζας».

Πρόσθεσε ότι «τις τελευταίες ημέρες έχουμε εντείνει τις επιχειρήσεις μας με στόχο τις σήραγγες της Χαμάς», προσθέτοντας ότι αυτό «θα βγάλει τους τρομοκράτες από τις σήραγγες και από εκεί είτε θα εξοντωθούν είτε θα παραδοθούν άνευ όρων. Δεν υπάρχει καμία τρίτη επιλογή».

«Κάθε μέρα εξοντώνουμε περισσότερους διοικητές της Χαμάς, δεκάδες και μερικές φορές εκατοντάδες τρομοκράτες, και ο στρατός επιχειρεί στην καρδιά της πόλης της Γάζας», είπε.

IDF releases new footage of troops operating in the Gaza Strip. pic.twitter.com/eOF44qytI6

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 13, 2023