Η Χαμάς ζητά πενθήμερη κατάπαυση πυρός με αντάλλαγμα 70 ομήρους

Η Χαμάς δήλωσε στην ομάδα των μεσολαβητών ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει έως και 70 γυναίκες και παιδιά που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, εφόσον κηρυχθεί πενθήμερη εκεχειρία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, η εκεχειρία θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάπαυση του πυρός και να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας παντού στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Ισραηλινή στρατιωτικός, που ήταν μεταξύ των ομήρων, σκοτώθηκε στις 9 Νοεμβρίου από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Στο μεταξύ, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του υπουργού Αμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκαλάντ, πως η «Χαμάς έχασε τον έλεγχο της Γάζας», ΜΜΕ της χώρας δημοσίευσαν φωτογραφία με Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου της Χαμάς.

Στο ντοκουμέντο, δεκάδες στρατιώτες με πλήρη εξοπλισμό ποζάρουν με σημαίες της χώρας τους μέσα στο κοινοβούλιο.

Soldiers from the 1st “Golani” Brigade of the Israel Defense Force have Captured and raised the Israeli Flag in the Hamas Parliamentary Building in Gaza City. pic.twitter.com/VhVLzu2XNr

