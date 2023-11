Υπουργείο Υγείας Γάζας: Δεν υπάρχει μηχανισμός για τη μετακίνηση των μωρών

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας δήλωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχει αντίρρηση να απομακρυνθούν τα μωρά από το νοσοκομείο Αλ Σίφα, ωστόσο, δεν υπάρχει μηχανισμός για να πραγματοποιηθεί εκκένωση.

«Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να μεταφερθούν τα μωρά σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, στην Αίγυπτο, στη Δυτική Οχθη ή ακόμα και στα κατοχικά νοσοκομεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ευημερία και η ζωή αυτών των μωρών», δήλωσε ο Ασράφ Αλ-Κίντρα, μιλώντας τηλεφωνικά από το νοσοκομείο.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συντονίζει τη μεταφορά θερμοκοιτίδων στη Λωρίδα της Γάζας για να καταστεί δυνατή η απομάκρυνση νεογέννητων μωρών από το μεγαλύτερο νοσοκομείο του παλαιστινιακού θυλάκου.

Η δήλωση, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εικόνα στρατιώτη να ξεφορτώνει θερμοκοιτίδες από βαν, έρχεται ύστερα από δραματικές εκκλήσεις από το νοσοκομείο Αλ Σίφα σχετικά με τους ασθενείς στο νεογνολογικό του τμήμα του, καθώς οι επίγειες δυνάμεις του Ισραήλ πλησιάζουν και τα καύσιμα για τις γεννήτριες τελειώνουν.

The IDF is in the process of coordinating the transfer of incubators from a hospital in Israel to Gaza. pic.twitter.com/C8jyv0g3sE

— Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023