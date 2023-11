Ισραηλινός στρατός: «Ελέγχουμε κυβερνητικά κτίρια της Χαμάς»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό του κτίρια της οργάνωσης της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, μεταξύ αυτών το κοινοβούλιο καθώς και κτίρια της κυβέρνησης και της αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό του το «κοινοβούλιο της Χαμάς, την έδρα της κυβέρνησης, τα αρχηγεία της αστυνομίας της Χαμάς και σχολή μηχανικών που χρησίμευε στην παραγωγή και την ανάπτυξη όπλων».

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν Ισραηλινούς στρατιώτες να τοποθετούν τη σημαία του Ισραήλ στο έδρανο του προέδρου του κοινοβουλίου, όπως και στρατιώτες να ποζάρουν μπροστά σε τοίχο κάτω από την επιγραφή «Εδρα της στρατονομίας».

Soldiers from the 1st “Golani” Brigade of the Israel Defense Force have Captured and raised the Israeli Flag in the Hamas Parliamentary Building in Gaza City. pic.twitter.com/VhVLzu2XNr

— OSINTdefender (@sentdefender) November 13, 2023