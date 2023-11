Human Rights Watch: «Παράνομες επιθέσεις του Ισραήλ σε νοσοκομεία και πολιτικούς στόχους στη Γάζα»

Η διεθνής οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία δηλώνει ότι οι επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να διερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου.

Η οργάνωση κατηγόρησε το Ισραήλ για «παράνομες επιθέσεις σε νοσοκομεία, ασθενοφόρα και άλλους πολιτικούς στόχους».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 512 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 137 καταγεγραμμένες επιθέσεις κατά ιατρικών εγκαταστάσεων στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 36 ημέρες.

Σύμφωνα με την οργάνωση, 16 από τους νεκρούς ήταν μέλη ιατρικού προσωπικού που βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Today @HRW denounced #Israeli military’s apparently unlawful attacks on medical facilities, personnel & transport in #Gaza, which should be investigated as war crimes.#EU should urgently call for accountability for all crimes committed since Oct 7.https://t.co/5TyH1AKnUu pic.twitter.com/CumOSVMBfU

— Philippe Dam (@philippe_dam) November 14, 2023