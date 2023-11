Γάζα: Τι ξέρουμε ως τώρα για την ισραηλινή επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Η επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Associated Press, στο BBC και στο Al Jazeera, έξι τανκς και περίπου εκατό στρατιώτες, που συμμετέχουν στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως τη χαρακτήρισε το Ισραήλ, εισέβαλαν στους χώρους του νοσοκομειακού συγκροτήματος.

Αναφορές γιατρών και άλλων αξιωματούχων της Γάζας που βρίσκονταν στο Αλ Σίφα τη στιγμή της επιδρομής έκαναν λόγο για «πανικόβλητους» ασθενείς, καθώς ακούγονταν εκρήξεις, ακόμα και εντός του συγκροτήματος, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς.

«Οι κατοχικές δυνάμεις εισέβαλαν στα κτίρια», ανέφερε ο διευθυντής των νοσοκομείων στη Γάζα, Μοχάμεντ Ζακούτ στο ΑΡ. Οι ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, είναι τρομοκρατημένοι, πρόσθεσε ο ίδιος. «Ουρλιάζουν. Πρόκειται για πολύ τρομακτική κατάσταση … Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο για τους ασθενείς πέρα από το να προσευχηθούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με αναφορές στο BBC και στο Al Jazeera, ο ισραηλινός στρατός ζήτησε από όσους έχουν βρει καταφύγιο στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου να συγκεντρωθούν στον προαύλιο χώρο και να προετοιμαστούν για την εκκένωση του συγκροτήματος.

Δεν είναι σαφές πού θα οδηγηθούν μετά την αποχώρησή τους από το νοσοκομείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με αναφορές στα δύο ειδησεογραφικά δίκτυα, οι ισραηλινοί στρατιώτες που βρίσκονται μέσα στα κτίρια του νοσοκομείου, διεξάγουν έρευνες από θάλαμο σε θάλαμο, σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου. Παράλληλα, ανακρίνουν γιατρούς, ιατρικό προσωπικό, ασθενείς και εκτοπισμένους που έχουν βρει καταφύγιο εκεί.

Οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται επίσης να έχουν εγκαταστήσει ηλεκτρονικά σημεία ελέγχου σε πολλές πύλες των κεντρικών κτιρίων του νοσοκομείου και καλούν τον κόσμο, είτε πρόκειται για του ιατρικό προσωπικό, είτε για ασθενείς, είτε για τραυματίες, να περάσουν μέσα από αυτές.

Γιατρός στο νοσοκομείο δήλωσε στο Reuters ότι πυροβολισμοί έξω από το συγκρότημα ανάγκασαν το προσωπικό να μείνει μακριά από τα παράθυρα για την ασφάλειά του έπειτα από την ισραηλινή επιδρομή.

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, ο ισραηλινός στρατός έχει «πλήρη έλεγχο» και δεν ακούγονται πλέον πυροβολισμοί. «Κανείς δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχουμε κανενός είδους αντίσταση μέσα στο νοσοκομείο», σύμφωνα με μαρτυρία επικαλείται το Al Jazeera.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούν την «ειδική επιχείρηση» στο συγκρότημα επειδή η Χαμάς διατηρεί κέντρο διοίκησης κάτω από αυτό και χρησιμοποιεί συνδεδεμένες με το νοσοκομείο σήραγγες, όπου κρατά ομήρους. Κάτι που ο γιατρός Αχμέντ Ελ Μοκχαλλαλατί διέψευσε, μιλώντας στο Reuters.

Υπό την κάλυψη σφοδρών πυροβολισμών και βλημάτων αρμάτων μάχης, οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στα κύρια κτίρια του Αλ Σίφα, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, στο τμήμα εξειδικευμένων χειρουργείων και στο μαιευτήριο.

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές της ισραηλινής επιχείρησης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν πως «πριν από την είσοδό τους, τα στρατεύματα εντόπισαν εκρηκτικούς μηχανισμούς και πυρήνες τρομοκρατών και ξεκίνησε συμπλοκή κατά την οποία σκοτώθηκαν τρομοκράτες».

Οι Times of Israel ανέφεραν ότι «τουλάχιστον πέντε ένοπλοι της Χαμάς σκοτώθηκαν από τα στρατεύματα κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών έξω από το νοσοκομείο».

Παρέθεσαν παράλληλα τις ανακοινώσεις των ισραηλινών δυνάμεων που ισχυρίζονται ότι «δεν υπήρξαν “τριβές” μεταξύ στρατευμάτων και ασθενών και ιατρικού προσωπικού».

«Δεν υπάρχει ένδειξη ότι κρατούνται όμηροι επί του παρόντος» στην τοποθεσία, σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης ότι έστειλαν «ιατρικές ομάδες και αραβόφωνους στρατιώτες» στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε προαναγγείλει την επιδρομή. Aνακοίνωσε ότι «διεξάγει στοχευμένη επιχείρηση ακριβείας εναντίον της Χαμάς σε συγκεκριμένη περιοχή του νοσοκομείου Αλ Σίφα».

«Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού επιχειρούν αυτή τη στιγμή με στοχευμένο τρόπο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, το πρωί της Τετάρτης.

Νωρίτερα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως ειδοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε έφοδο στο νοσοκομείο, που βρέθηκε στο επίκεντρο των εχθροπραξιών με μαχητές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα, με ανάρτηση στο X, αξιωματούχος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προειδοποίησε ότι η «νοσηρή εκμετάλλευση του πληθυσμού της Γάζας πρέπει να σταματήσει».

Instead of treating the ill, Hamas uses hospitals for terrorism. This sick exploitation of the Gazan people must be stopped.

The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. pic.twitter.com/SwW3QtQxGZ

— Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023