Γάζα: Η επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και τι σηματοδοτεί για τον πόλεμο

Η επιδρομή του στρατού στο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο νοσοκομείο της Γάζας, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της, αποτελεί την πλέον κρίσιμη, από πολιτική άποψη, επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων, έπειτα από την έναρξη της χερσαίας εισβολής στον παλαιστινιακό θύλακο.

Οι εικόνες στρατιωτών στον προαύλιο χώρο του, οι αναφορές για εισβολή τανκς, καθώς και για εκρήξεις, ανακρίσεις γιατρών και νοσηλευτών και για ελέγχους σε θαλάμους νοσηλείας, δυνάμει ικανές να πυροδοτήσουν σφοδρότερες αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο και στη Δύση, σηματοδοτούν σοβαρή κλιμάκωση της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα.

Η κλιμάκωση ενδέχεται να ενισχύσει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, στις οποίες η ισραηλινή κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει αντισταθεί.

Ηδη, διεθνείς οργανώσεις περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και χώρες, όπως ο Καναδάς και η Ιορδανία, καθώς και η Παλαιστινιακή Αρχή, έκαναν εκκλήσεις για προστασία των αμάχων.

Ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει πως η χρήση του νοσοκομείου ως «κέντρου επιχειρήσεων της Χαμάς» αίρει τους προβλεπόμενους περιορισμούς στη στρατιωτική του δράση για χάρη του άμαχου πληθυσμού.

Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στο CNN, αναφέρθηκε στο Αλ Σίφα, χαρακτηρίζοντάς το ως «την παλλόμενη καρδιά της Χαμάς».

Το Ισραήλ, έδωσε παράλληλα στη δημοσιότητα φωτογραφίες, όπου φαίνονται κούτες με ιατρικά εφόδια και εξοπλισμό που μετέφερε ο ισραηλινός στρατός κατά την έφοδό του, ενώ ανακοίνωσε πως παρέδωσε θερμοκοιτίδες και παιδικές τροφές.

Το Αλ Σίφα είχε αναδειχθεί σε σύμβολο της σύγκρουσης, καθώς, τη στιγμή που το Ισραήλ το χαρακτήριζε ως άντρο των τρομοκρατών της Χαμάς, είχαν βρει σε αυτό καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά την έναρξη της επιδρομής, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν όπλα στο νοσοκομείο.

Ισραηλινά στρατεύματα βρήκαν όπλα και «υποδομές τρομοκρατών» κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επιδρομής σε συγκεκριμένο χώρο του συγκροτήματος.

Ο αξιωματούχος γνωστοποίησε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι δεν σημειώθηκαν μάχες μέσα, μετά την έφοδο των ισραηλινών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ούτε προστριβές με το ιατρικό προσωπικό ή τους ασθενείς, οι οποίοι, όπως είπε, βρίσκονταν σε διαφορετικό τμήμα.

«Οι στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν ήδη βρει όπλα και άλλες υποδομές τρομοκρατίας. Την τελευταία ώρα, εντοπίσαμε συγκεκριμένες αποδείξεις για το ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς χρησιμοποιούσαν το νοσοκομείο ως στρατηγείο τρομοκρατίας», δήλωσε ο αξιωματούχος, αρνούμενος να κατονομαστεί.

Δεν διευκρίνισε ποιο τμήμα του νοσοκομείου ερευνούσαν τα στρατεύματα, ενώ ανέφερε ότι περισσότερα στοιχεία για τα ευρήματα θα παρουσιαστούν αργότερα.

«Πρόκειται για εξαιρετικά ακριβή και στοχευμένη επιχείρηση. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται σε συγκεκριμένη περιοχή του πολύ μεγάλου νοσοκομειακού συγκροτήματος Σίφα», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πόσο θα διαρκέσει η επιδρομή.

«Οι στρατιώτες μας προχωρούν αργά και σκόπιμα με βάση τις πληροφορίες μας», όπως τόνισε.

Ο στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι τέσσερις ένοπλοι της Χαμάς έχασαν τη ζωή τους σε ανταλλαγή πυροβολισμών έξω από το Αλ Σίφα, τη στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούσαν να εισέλθουν στο συγκρότημα.

Πρόσθεσε ότι οι στρατιώτες ανέκριναν άτομα που βρέθηκαν στην περιοχή που ερευνούσαν. «Εχω την εντύπωση ότι ένας από αυτούς είναι της Χαμάς», τόνισε.

Η επιχείρηση στο νοσοκομείο, με την οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ, επιτυγχάνεται η διάλυση του φερόμενου ως στρατηγείου της Χαμάς, επιδεικνύει επίσης την αποφασιστικότητα της ισραηλινής κυβέρνησης να προωθήσει τους στόχους της εντός και εκτός Γάζας, αψηφώντας το πολιτικό κόστος.

Αυτούς τους στόχους συνόψισε ο Ισραηλινός υπουργός Μπένι Γκαντς σε δηλώσεις του, το μεσημέρι της Τετάρτης, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση στο Αλ Σίφα.

Οπως είπε, «το Ισραήλ θα εντοπίσει και θα σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο», ενώ απείλησε τις αντι-ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο.

«Αυτό που κάνουμε αποτελεσματικά στον Νότο, μπορεί να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα στον Βορρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Times of Israel ανέφεραν ότι ο Γκαντς, μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου εθνικής ενότητας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε πως «δεν θα υπάρξουν πόλεις-καταφύγια, ούτε σπίτια-καταφύγια».

«Θα πάμε όπου χρειαστεί για να εξαλείψουμε τους παιδοκτόνους, πάνω και κάτω από το έδαφος. Στη Γάζα και σε όλο τον κόσμο. Θα φτάσουμε στους επικεφαλής των κυβερνήσεων, όπως φτάσαμε και στα κέντρα των κυβερνήσεων», τόνισε.

Αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, ο Γκαντς δήλωσε ότι «οι στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων συνεχίζουν να επιχειρούν βαθιά μέσα στην πόλη της Γάζας εναντίον όλων όσοι έχουν μετατρέψει τα νοσοκομεία σε κέντρα διοίκησης, από όπου διαπράττουν εγκλήματα πολέμου».

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαίρ Λαπίντ απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα υποστήριζε τη χώρα του, εάν δεχόταν επίθεση. Καθώς και ότι το Ισραήλ περιμένει το ίδιο από τον Καναδά.

Ο Τριντό δήλωσε την Τρίτη ότι «οι δολοφονίες γυναικών, παιδιών, μωρών» στη Γάζα πρέπει να σταματήσουν.

Στο μήνυμά του, ο Λαπίντ ανέφερε: «Πρωθυπουργέ Τριντό, το Ισραήλ αμύνεται σε δύσκολες συνθήκες εναντίον μιας βάρβαρης τρομοκρατικής οργάνωσης, ενώ προσπαθεί να διασώσει μωρά, παιδιά, γυναίκες και άνδρες που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς-ISIS. Η ευθύνη για αυτή την τρομερή κατάσταση ανήκει στη Χαμάς-ISIS.

Η Χαμάς ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, η Χαμάς κρύβεται σε πολιτικά κτίρια και η Χαμάς κακοποιεί τους κατοίκους της Γάζας, χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες. Αν ο Καναδάς βρεθεί ποτέ κάτω από μια συνεχή και βάρβαρη επίθεση όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα, θα βρείτε το Ισραήλ στο πλευρό σας. Περιμένουμε την ίδια υποστήριξη».

Ο Τριντό είχε προτρέψει την κυβέρνηση του Ισραήλ «να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση» τονίζοντας: «Ο κόσμος παρακολουθεί, στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακούμε τις μαρτυρίες γιατρών, μελών οικογενειών, επιζώντων, παιδιών που έχασαν τους γονείς τους. Ο κόσμος είναι μάρτυρας αυτής της δολοφονίας γυναικών, παιδιών, βρεφών. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ήδη απαντήσει στα σχόλια του Τριντό, λέγοντας: «Δεν είναι το Ισραήλ που στοχεύει σκόπιμα αμάχους, αλλά η Χαμάς που αποκεφάλισε, έκαψε και σφαγίασε αμάχους στη χειρότερη φρίκη που διαπράχθηκε σε βάρος των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα. Ενώ το Ισραήλ κάνει τα πάντα για να κρατήσει τους αμάχους μακριά από τον κίνδυνο, η Χαμάς κάνει τα πάντα για να τους κρατήσει μέσα στον κίνδυνο».

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε ότι πάνω από 11.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή εκστρατεία στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα με την κλιμάκωση στη βόρεια Γάζα, την οποία το Ισραήλ είχε καλέσει τους Παλαιστινίους να εκκενώσουν εβδομάδες πριν από την έναρξη της χερσαίας του επιχείρησης, παρατηρείται ένταση της πίεσης στα νότια τμήματα της Λωρίδας, καθώς και στη Δυτική Οχθη. Περιοχή που δεν διοικείται από τη Χαμάς, την οποία το Ισραήλ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, αλλά από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Τόμας Γουάιτ, επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), δήλωσε ότι οι αντλίες νερού και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχουν σταματήσει να λειτουργούν, λόγω έλλειψης καυσίμων.

Ο Γουάιτ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πως «στη Ράφα και τα δέκα πηγάδια νερού –η μοναδική πηγή νερού στην πόλη– έχουν σταματήσει να αντλούν».

Επίσης, το εργοστάσιο αφαλάτωσης στη πόλη Χαν Γιουνίς, επίσης της νότιας Γάζας, το οποίο παρέχει πόσιμο νερό σε 100.000 ανθρώπους σταμάτησε να λειτουργεί, λόγω έλλειψης καυσίμων.

Παράλληλα, ο αξιωματούχος του ΟΗΕ ανέφερε ότι παραλήφθηκαν 23.027 λίτρα καυσίμων από την Αίγυπτο (μισό βυτιοφόρο), ωστόσο, η χρήση τους υπόκειται σε περιορισμούς από τις ισραηλινές αρχές, καθώς προορίζεται μόνο για τη μεταφορά βοήθειας από τη Ράφα.

«Δεν υπάρχουν καύσιμα για το νερό ούτε για τα νοσοκομεία», τόνισε ο Γουάιτ. Πρόκειται για μόλις το 9% των ποσοτήτων καυσίμων που απαιτούνται για να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Just received 23,027 LT of fuel from Egypt (half a tanker) – but its use has been restricted by Israeli authorities – only for transporting aid from Rafah.

No fuel for water or hospitals

This is only 9% of what we need daily to sustain lifesaving activities@UNRWA #Gaza

— Thomas White (@TomWhiteGaza) November 15, 2023