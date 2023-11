ΗΠΑ: Αλογο «λύθηκε» σε cargo πτήση – Αναγκαστική επιστροφή του αεροπλάνου

Eνα cargo αεροπλάνο που κατευθυνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης προς το Βέλγιο αναγκάστηκε να επιστρέψει, αφού ένα άλογο λύθηκε από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του και ελευθερώθηκε στοn χώρο αποσκευών.

Το Boeing 747 της Air Atlanta Icelandic είχε μόλις απογειωθεί, όταν ο πιλότος επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στη Βοστώνη και δήλωσε ότι το άλογο είχε δραπετεύσει από τοn στάβλο του.

«Δεν έχουμε πρόβλημα από άποψη πτήσης, αλλά πρέπει να επιστρέψουμε, να επιστρέψουμε πίσω στη Νέα Υόρκη», είπε ο πιλότος, σύμφωνα με τον ήχο που εξασφάλισε το You Can See ATC. Ο ελεγκτής έδωσε το ΟΚ και ειδοποίησε τους πιλότους για να ρίξουν 20 τόνους καύσιμα περίπου 10 μίλια δυτικά του Martha’s Vineyard.

Η διακοπή της πτήσης μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το ABC News, το οποίο ανέφερε ότι η πτήση προσγειώθηκε στο Kennedy, απογειώθηκε λίγο αργότερα και έφτασε με επιτυχία στο αεροδρόμιο της Λιέγης το επόμενο πρωί, σύμφωνα με το FlightRadar24.

Πηγή: Associated Press